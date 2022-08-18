Как сообщает 24 канал, концерт начался в 19:00 на известной львовской локации iFest Republic, цена билетов стартовала от 390 гривен. Концерт под открытым небом, или, как говорил ведущий шоу Остап Дроздов – "open-air по-европейски", длился 2 часа, и за это время исполнители спели самые известные хиты лидера группы "Скрябин".

К слову Родители Кузьмы приглашают: во Львове состоится концерт "Шампанские глаза" – последние билеты

Среди выступивших на большой сцене были Виктор Винник, Зиновий Карач, Павел Пигура, Андрей Капраль, Давид Меладзе, ХАС, Лесик, Ivan Navi и звезды проекта "Команда А" Андрей Залиско, Андриана, Андрей Князь, Артур Боссо и Анна Добрыднева. Все действо проходило в сопровождении симфонического оркестра под руководством Богдана Мочурада, который рассказал, что неоднократно проводил концерты с Кузьмой и 17 августа тоже почувствовал его присутствие.

Концерт "Шампанские глаза 2.0" в честь Кузьмы / Фото Андрея Кубьяка

Среди песен поклонники услышали знаменитые композиции "Мовчати", "Старі фотографії", "Най буде дощ", "То є Львів", "Шампанські очі", "Сука-війна", запись которой включили с голосом самого Андрея, и другие хиты. Стоит отметить, что на концерте присутствовали родители Кузьмы – Ольга и Виктор Кузьменко, а также другие ближайшие родственники. Жены Светланы и дочери Барбары не было. Посреди концерта Ольге Михайловне организаторы предоставили слово, где она поблагодарила всех поклонников за то, что пришли послушать песни ее сына и подчеркнула, что пока эти песни поют и живут в сердцах людей, живет ее Андрей. Люди аплодировали ей стоя, а некоторые даже уронили слезу, когда после ее слов включили песню Кузьмы "Мам", которую он ей посвятил в 2012 году.



Родители Кузьмы – Ольга (посередине) и Виктор / Фото Андрея Кубьяка



Ольге Михайловне подарили цветы из Торонто / Фото Андрея Кубьяка

В частности, посетители концерта смогли услышать нежную колыбельную матери, которую она когда-то пела своему сыну. В течение концерта ведущий мероприятия также просил каждого исполнителя подписываться на футболке, чтобы затем в конце события его продали на благотворительном аукционе. Дело удалось продать за 15 тысяч гривен, а все средства из рук благотворителя направят на лечение мальчика Романа. Также часть средств с концерта будет направлена на помощь ВСУ.



Благотворительный аукцион футболки на концерте "Шампанские глаза 2.0" / Фото Андрея Кубьяка



Родители Кузьмы тоже подписались на футболке / Фото Андрея Кубьяка



Посетитель концерта, выкупившего футболку на аукционе / Фото Андрея Кубьяка

Организатором концерта стало агентство VINIL Concert agency. Трансляцию концерта "Шампанские глаза 2.0" вы можете посмотреть здесь.