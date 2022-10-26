Єдиний український концерт у цьому році: "Антитіла" виступлять у Львові

У гурту "Антитіла" на 2022 рік був запланований стадіонний тур містами України, однак через війну всі виступи довелося скасувати. Однак гурт не залишить шанувальників без передноворічного подарунку і виступить у Львові.

Війна триває і передноворічний період, який завжди дарував усмішки та святковий настрій, цього року буде зовсім інший. Замість того, щоб готуватися до свят і будувати плани на 2023 рік, українці моляться за мир та допомагають ЗСУ якомога швидше перемогти ворога.

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"Антитіла" були на війні, знають, скільки болю вона приносить нашим захисникам і мирним жителям. Музиканти розуміють, що українцям необхідно хоча б на трішки відволікатися від жахливих новин, щоб наповнюватися силами для боротьби.

"Антитіла" дадуть концерт у Львові

Тому колектив перед Новим роком запрошує всіх шанувальників до Львова, щоб зустрітися на концерті. Цей виступ стане єдиним українським концертом "Антитіл" у 2022 році. Вони вперше зіграють новий альбом MLNL, який презентували в перші дні війни. Творчість цього року не була пріоритетом у житті музикантів, але пісні з цієї платівки стали їхнім спільним символом опору та незламності.

Ми зіграємо улюблені пісні українців, які стали саундтреками надії та віри у перемогу. Ми співатимемо про любов до країни, до родини і друзів, як ми робили це завжди. І, звичайно, будемо нагадувати про важливість боротьби, будемо говорити правду, з перших вуст,

– наголосили "Антитіла".

25 грудня о 19:00місто Львів, !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

Спеціально для цього концерту готують нову сцену та неймовірне світлове шоу. "Антитіла" запрошують прийти і згадати ту атмосферу, за якою всі скучили. А також обіцяють приємні несподіванки.

З 12 по 25 грудня, у Львові, в приміщенні !FESTrepublic, вперше відкриють для загалу музей гурту "Антитіла". Музей, який ретельно збирався протягом 14 років творчої діяльності та життя гурту. Відвідування музею безкоштовне. Частину предметів можна буде придбати. Зокрема ті, які музиканти привезли з передової, щоб фінансово підтримати волонтерські проєкти Благодійного Фонду "Антитіла".