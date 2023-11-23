Переплутали імена фіналісток: на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" сталася груба помилка

Цьогоріч під час оголошення результатів на конкурсі краси "Міс Всесвіт" сталася груба помилка. Тож тепер організатори заходу попросили вибачення перед шанувальниками та учасницями.

З'ясувалось, що на офіційному облікованому записі заходу поспішно поширили фотографію п'ятірки фіналісток. Крім того, результати виявилися неправильними. Організатори запевняють, що випадково переплутали імена двох фіналісток.

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На конкурсі краси "Міс Всесвіт–2023" сталася груба помилка

В інстаграмі заходу під час оголошення п'яти фіналісток опублікували фото з Мішель Ді, яка представляє Філіппіни, та насправді не увійшла в цей перелік учасниць. Водночас на світлині не було Антонії Порсільд, яка в результаті посіла друге місце.

Справжній список п'яти найкращих учасниць: Шейнніс Паласіос із Нікарагуа. Слідом за ним йде Мішель Ді з Таїланду та Морая Вілсон з Австралії. Серед п'ятірки претенденток також були Каміла Авелла з Колумбії та Карла Гільфу з Пуерто-Рико.

Організатори конкурсу визнали помилку. Вони зазначили, що сталася прикра плутанина, в результаті якої було неправильно ідентифіковано двох фіналістів. І наголосили, що все чуло чесно й вони отримали результати одночасно з аудиторією.

Ми помилилися! Поспішаючи опублікувати наші пости під час суботнього прямого ефіру, ми випадково переплутали імена двох фіналісток. Це була звичайна помилка – ми почули ті ж самі результати в прямому ефірі одночасно з вами! Ми вибачаємося перед обома фіналістками,

– написали в соцмережах конкурсу.

Україна на "Міс Всесвіт–2023"