Хотіли "подружити": на відкритті конкурсу"Міс Всесвіт" українку і росіянку посадили поруч
Джерело:"Міс Всесвіт"
Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" відбудеться вже 18 листопада. Цьогоріч дійство проведуть у Сальвадорі.
Відомо, що конкурсантки вже прибули на місце та познайомилися між собою. Від України цього року поїхала киянка Ангеліна Усанова. Вона – співачка та авторка пісень. Також дівчина має статус майстра йоги.
До речі У казан до Фаріон, – Анастасія Приходько розкритикувала Потапа, який розважався з росіянами
Українку хотіли "здружити" з росіянкою на "Міс Всесвіт"
Про це свідчить те, що на вечірці-відкритті учасницю з України посадили біля конкурсантки з Росії Маргарити Голубєвої. У мережі з'явилося фото, з якого видно, що Усановій не до вподоби така посадка.
Українка не в захваті / Фото з інстаграму конкурсу
Помітно, що учасниця з країни-агресорки одягнула на відкриття сукню бордового відтінку.
Росіянка на сцені / Фото з інстаграму конкурсу
Що відомо про Ангеліну Усанову
- Конкурсантка від України пише та виконує пісні про мир, екологію та любов. Її представляли як "звукового цілителя" та інструкторку з йоги. Цьому вона навчалася в Австрії та Індії.
- Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дівчина організовувала благодійні заходи, збирала гроші на допомогу та шукала притулок для українців у Європі.