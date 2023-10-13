Кондратюк назвав Козловського брехуном та пояснив, чому забирає його військову зарплатню

Продюсер Ігор Кондратюк після мовчанки прокоментував скандал, який розгорівся навколо нього та його колишнього підопічного Віталія Козловського. Він заявив, що артист бреше і віддав лише 2 відсотки боргу.

Кондратюк також відповів, скільки насправді грошей йому винен Козловський. Додамо, що мережа бурхливо реагує на конфлікт між артистами, а зірки стають на бік Віталія.

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Напередодні Віталій Козловський публічно підтвердив, що колишній продюсер забирає левову частку його військової зарплатні. Після цієї заяви Ігор Кондратюк не втримався і написав чималий допис у фейсбуці.

Що відповів Кондратюк

Продюсер назвав Козловського брехуном та зізнався, що артист повернув йому зовсім мізерну суму від боргу.

Тут один заслужений співак, орденоносець на ім’я Віталій Козловський розносить "новину" про те, що я під час війни забираю "левову частку" його військової зарплатні. Він, як завжди – обманює, хоча доцільніше вжити слово "бреше",

– заявив Кондратюк.

Продюсер також звернувся до зіркових колег, які захищають співака. Він наголосив, що не забирає всю зарплату захисника і не має права заборонити виконавчій службі стягувати гроші з Козловського. На його думку, такі "захисники" мають великі проблеми з критичним мисленням.

Скільки продюсер забирає у Козловського

На користь Кондратюка, згідно виконавчого провадження, стягується 1/5 частина зарплатні Козловського.

"Стягування робиться згідно з законом… У серпні я отримав 4 608,26 гривень, у вересні – 4 586,70 гривень. Повторюю, це – 20% від нинішньої зарплати Козловського", – висловився Кондратюк.

Розповів Кондратюк і про те, скільки боргу Козловський йому вже повернув. За його словами:

за 2019 і 2020 роки артист сплатив нуль гривень,

за 2021 рік – 28 627,11 гривень,

за 2022 рік – 4 981,22 гривень,

за 2023 рік – 9 194,96 гривень.

Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував. Інформація про суди відкрита,

– додав продюсер.

Кондратюк наприкінці допису неочікувано звернувся до Козловського. Він побажав артисту вдалої служби та повернення з перемогою.

"Дай багацько концертів, віддай свій ганебний борг і, будь ласка, будь надалі законослухняним громадянином", – іронічно написав продюсер.

У коментарях Кондратюк також припустив, що Козловський спіймав "зірку" і не зміг спокійно піти від продюсера, оголосив себе правовласником своїх пісень. А він вирішив, що його принципи такі, що "злодій має сидіти".



Кондратюк прокоментував конфлікт з Козловським / Скриншот

Що відомо про скандал між Кондратюком і Козловським