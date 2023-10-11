В Ізраїлі триває війна із бойовиками організації ХАМАС. 24 Канал нижче розповість про 5 відомих людей з палестинським корінням.

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Королева Ранія

Нинішня королева Йорданії має палестинське коріння. Ранія Аль-Яссин народилася у Кувейті у сім'ї палестинців. Раніше вона публічно підтримувала народ Палестини.

У 1991 році після війни у Перській затоці вона втекла з Кувейту і переїхала до Аммана (столиці Йорданії), де оселилися її батьки. За кілька років Ранія познайомилася з принцем Абдуллою, з яким згодом одружилася.



Королева Ранія / Фото з її інстаграму

Белла Хадід

Відома модель народилася у Вашингтоні в сім'ї американки та палестинця Мохамеда Хадіда. По лінії свого батька вона походить від Захір аль-Умарa.

Знаменитість постійно нагадує про свої корені та підтримує Палестину. Раніше Хадід зізнавалася виданню GQ, що через свою позицію вона часто має конфлікти та навіть втрачала мільйонні контракти. Поки військовий конфлікт з Ізраїлем модель не прокоментувала.

Було багато брендів, які перестали зі мною співпрацювати. Багато друзів відвернулись від мене. З деякими з них я вечеряла щоп'ятниці протягом семи років. Тепер вони не впускають мене до себе додому,

– казала Белла.



Белла Хадід / Фото з її інстаграму

Джіджі Хадід

Сестра Белли теж має палестинське коріння. Її справжнє ім’я Єлена Нура Хадід. Вона раніше відкрито підтримувала Палестину в соцмережах.

Днями модель прокоментувала палестино-ізраїльський конфлікт, який загострився кілька днів тому. Вона розповіла про жертв у війні та заявила, що тероризація невинних людей не узгоджується з рухом "Вільна Палестина".

Я висловлюю глибоке співчуття і відчуваю відповідальність перед своїми єврейськими друзями. Я раніше говорила, що в мене є мрії щодо палестинців, але жодна з них не передбачає ту шкоду, яку було завдано мешканцям Ізраїлю,

– написала Джіджі.



Джіджі Хадід / Фото з її інстаграму

DJ Khaled

Американський діджей, відомий під сценічним псевдонімом DJ Khaled, народився в США, але виховувався у сім'ї палестинських мігрантів.

Музикант, справжнє ім'я якого Халед Мохамед Халед, ніколи не соромився свого палестинського коріння. У 2019 році він навіть звертався до шанувальників з Близького Сходу.

Ви знаєте, що я палестинець. Моя мати з Рамалли, а батько з Мазраа аш-Шаркія. Я написав альбом Father of Asahd арабською). Близький Схід, це для вас,

– казав він.



DJ Khaled / Фото з його інстаграму

Мохаммед Ассаф

Палестинський поп-співак став відомим після перемоги у другому сезоні музичного шоу Arab Idol. У 2013 році зробило його послом доброї волі миру від ООН для допомоги палестинським біженцям.

Мохаммед продовжує підтримувати Палестину у війні з Ізраїлем. Артист публікує новини з Сектору Газа та розповідає про жертв атаки.



Мохаммед Ассаф / Фото з його інстаграму

Довідка! На території сектору Гази у 1987 році була сформована бойова група під назвою ХАМАС, яка вступала у бойові сутички з Ізраїлем багато разів. Проте війна, яку оголосив ХАМАС Ізраїлю 7 жовтня, стала наймасштабнішою сутичкою за останні роки.



Зауважимо, що Сектор Гази фактично контролюється бойовиками, а не Палестинською національною адміністрацією.