Ігор Кондратюк розкритикував Нікіту Добриніна за участь в російському "Холостяку"

Джерело:фейсбук Ігоря Кондратюка
Український телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував свого колегу Нікіту Добриніна. Причиною бурхливої реакції Кондратюка стала участь Добриніна в новому сезоні російської версії шоу "Холостяк".
Телеведучий та головний герой 9 сезону українського "Холостяка" Нікіта Добринін приголомшив користувачів мережі. Стало відомо, що він буде ведучим популярного проєкту в країні-агресорі. Така новина викликала різні реакції в його прихильників та колег. Зокрема, Ігор Кондратюк зізнався, що був кращої думки про Нікіту.
До теми Нікіта Добринін став ведучим російської версії шоу "Холостяк"
Ведучий опублікував допис на особистій сторінці у фейсбуці. Кондратюк не був багатослівним, проте чітко висловився проти того, що Добринін буде ведучим у країні, яка вже 7-ий рік веде війну на Донбасі та вбиває українських військових.
Молодий, талановитий і безчесний – це ж краще, ніж просто молодий і талановитий. Подумав він своєю дупою,
– написав Кондратюк в публікації та додав у текст смайлик невдоволення.
Наразі сам Добринін не афішує своєї участі у російській версії "Холостяка". Про те, що він буде ведучим стало відомо з інстаграм-сторінки реаліті.
У коментарях підписники Ігоря здебільшого підтримують його.
Та є й ті користувачі мережі, які підтримують Добриніна. Також у коментарях дехто зазначає, що взагалі не знає, хто такий Нікіта Добринін.