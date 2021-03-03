Ігор Кондратюк розкритикував Нікіту Добриніна за участь в російському "Холостяку"

Український телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував свого колегу Нікіту Добриніна. Причиною бурхливої реакції Кондратюка стала участь Добриніна в новому сезоні російської версії шоу "Холостяк".

Телеведучий та головний герой 9 сезону українського "Холостяка" Нікіта Добринін приголомшив користувачів мережі. Стало відомо, що він буде ведучим популярного проєкту в країні-агресорі. Така новина викликала різні реакції в його прихильників та колег. Зокрема, Ігор Кондратюк зізнався, що був кращої думки про Нікіту.

До теми Нікіта Добринін став ведучим російської версії шоу "Холостяк"

Реакція Ігоря Кондратюка

Ведучий опублікував допис на особистій сторінці у фейсбуці. Кондратюк не був багатослівним, проте чітко висловився проти того, що Добринін буде ведучим у країні, яка вже 7-ий рік веде війну на Донбасі та вбиває українських військових.

Молодий, талановитий і безчесний – це ж краще, ніж просто молодий і талановитий. Подумав він своєю дупою,

– написав Кондратюк в публікації та додав у текст смайлик невдоволення.

Наразі сам Добринін не афішує своєї участі у російській версії "Холостяка". Про те, що він буде ведучим стало відомо з інстаграм-сторінки реаліті.

У коментарях підписники Ігоря здебільшого підтримують його.

Зважаючи на те, що в Україні за весь цей час він нічого кращого й не вів, то для нього це справді кар'єрний успіх. Водночас зрозуміло й те, що про його цінності в парадигмі ідентифікації себе українцем на сьомому році війни говорити нам не доводиться. Як говорити про те, чого немає?!

Шкода, що так помилилися в ньому.

Соромище!

Мерзота!

Думала, він розумніший.

Та є й ті користувачі мережі, які підтримують Добриніна. Також у коментарях дехто зазначає, що взагалі не знає, хто такий Нікіта Добринін.