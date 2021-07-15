Аніта Луценко розповіла, кому з зірок допомагала худнути

37-річна Аніта Луценко завоювала статус найзірковішої тренерки країни. Справа не лише в телешоу, в яких вона знімається, а й в співпраці з публічними особистостями. Хто з відомих і знаменитих звертався до спортсменки, дізнавайтеся далі.

Фітнес-тренерка Аніта Луценко не приховує, що зірки час від часу просять допомогти повернутися у форму або позбутися кількох зайвих кілограмів. За порадами до знаменитості зверталися навіть ті, чиєю фігурою захоплюються тисячі фанів.

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Віра Брежнєва, Могилевська, Даніель Салем, з Тарабаровою час від часу спілкуємося, з Ектором також,

– розповіла Аніта Луценко.

Вона не стала розсекречувати, скільки коштують її тренування, однак пригадала найбільший гонорар, який отримувала за одне годинне заняття. Це 200 доларів. Хто з клієнтів Аніти Луценко був таким щедрим, невідомо. Водночас спортсменка стверджує, що не стане нехтувати власними принципами заради грошей.

"Заради грошей я ніколи не зроблю так, що клієнтам буде погано або щось з їхнім здоров'ям буде недобре", – заявила зіркова тренерка.

Нагадаємо, на початку червня Наталія Могилевська уклала парі з Анітою Луценко, пообіцявши до кінця місяця схуднути на 4 кілограми або поголитися налисо. Співачка активно ділилась правилами схуднення й все ж не поголилась налисо. Останні зайві 300 грамів вона скинула завдяки лазні.