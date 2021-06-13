Грузин Іраклі Макацарія запросив в гості на батьківщину друзів з України. Серед тих, хто прилетів туди було багато відомих людей, серед яких й Аніта Луценко з чоловіком.

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Аніта Луценко про чоловіка

Зірка зізналася, що вона та Олександр офіційно не одружені. Хоча закохані виховують спільну доньку Мію, проте не поспішають реєструвати стосунки в РАЦСі.

Він не хоче бути публічним, йому це не подобається,

– сказала Аніта.

"В цю подорож ми їхали разом, бо Олександр також вже давно товаришує з Іраклі. А ще вчора в нього було день народження, тому ми влаштували гучне грузинське свято. Це було ідеально. Вважаю, що організувала гарний подарунок тим, що ми разом поїхали сюди", – прокоментувала Луценко.

Аніта Луценко про чоловіка: дивіться відео онлайн