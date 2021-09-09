Комплімент для львів'ян: гурт "Антитіла" запросив на концерт чуттєвим віршем про Львів

Український гурт "Антитіла" готується до двох спеціальних концертів у Львові та навіть створив для цього вірш-запрошення. Рядки вирішив особисто продекламувати у мережі фронтмен Тарас Тополя.

Концерти колективу заплановані на 25 -26 вересня під назвою "Антитіла – Lviv Edition". Там музиканти обіцяють виконати свої найкращі композиції під світлове шоу: від "Рожевих дів" до "Маскараду", від "Маямі" та "Вибирай" до "Вірила" та "ТДМЕ", від "Завжди моя" та "У книжках" до "Танцюй" та "Люди як кораблі!".

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"Антитіла готують особливий лайнап, який прозвучить лише один раз і лише у Львові. Такого концерту більше не буде ніде", – обіцяють організатори концерту.

Ми зіграємо ті ліричні пісні, які, зазвичай, не потрапляють в концертну програму, а також відомі хіти, без яких неможливий жоден наш концерт . І звичайно, запрошуємо не лише львів’ян, а наших прихильників з усієї країни, адже такого концерту більше не повториться. Так, це буде щось незвичне не лише для прихильників, а й для нас,

– поділився Тарас Тополя.

У своєму інстаграмі гурт "Антитіла" розмістив текст вірша та відеоролик, де розповідає про Львів та атмосферу, у якій перебуває кожен, хто туди приїжджає.

Антитіла – Lviv edition

Хтось їде до Львова, щоб випити кави

і мріє тихенько хоча б один раз

В лакованих мештах в кафе біля брами

Спинити на мить філіжанкою час.

Хтось їде до Львова, бо там атмосфера

Така, що її більш немає ніде.

І тут сперечатися важко, й чи треба?

Бо це ж аксіома, бо що є – то є.

Летить хтось до Львова, бо скучив безмежно.

Летить хтось на оперу, театр, джаз.

І ми не змогли, ми – Львовозалежні

нарешті летим із концертом до вас.

Лише два концерти, і два особливі

Як галицький гонор, як вранішній Львів.

Пісень часом витриманих, і любимих

Зіграєм багато, поміж хітів.

Таке відеозапрошення дуже припало до душі жителям до Львова, тому вони подякували гурту у коментарях за теплі слова: