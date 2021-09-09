Комплімент для львів'ян: гурт "Антитіла" запросив на концерт чуттєвим віршем про Львів
Джерело:інстаграм "Антитіл"
Український гурт "Антитіла" готується до двох спеціальних концертів у Львові та навіть створив для цього вірш-запрошення. Рядки вирішив особисто продекламувати у мережі фронтмен Тарас Тополя.
Концерти колективу заплановані на 25 -26 вересня під назвою "Антитіла – Lviv Edition". Там музиканти обіцяють виконати свої найкращі композиції під світлове шоу: від "Рожевих дів" до "Маскараду", від "Маямі" та "Вибирай" до "Вірила" та "ТДМЕ", від "Завжди моя" та "У книжках" до "Танцюй" та "Люди як кораблі!".
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"Антитіла готують особливий лайнап, який прозвучить лише один раз і лише у Львові. Такого концерту більше не буде ніде", – обіцяють організатори концерту.
Ми зіграємо ті ліричні пісні, які, зазвичай, не потрапляють в концертну програму, а також відомі хіти, без яких неможливий жоден наш концерт . І звичайно, запрошуємо не лише львів’ян, а наших прихильників з усієї країни, адже такого концерту більше не повториться. Так, це буде щось незвичне не лише для прихильників, а й для нас,
– поділився Тарас Тополя.
У своєму інстаграмі гурт "Антитіла" розмістив текст вірша та відеоролик, де розповідає про Львів та атмосферу, у якій перебуває кожен, хто туди приїжджає.
Антитіла – Lviv edition
Хтось їде до Львова, щоб випити кави
і мріє тихенько хоча б один раз
В лакованих мештах в кафе біля брами
Спинити на мить філіжанкою час.
Хтось їде до Львова, бо там атмосфера
Така, що її більш немає ніде.
І тут сперечатися важко, й чи треба?
Бо це ж аксіома, бо що є – то є.
Летить хтось до Львова, бо скучив безмежно.
Летить хтось на оперу, театр, джаз.
І ми не змогли, ми – Львовозалежні
нарешті летим із концертом до вас.
Лише два концерти, і два особливі
Як галицький гонор, як вранішній Львів.
Пісень часом витриманих, і любимих
Зіграєм багато, поміж хітів.
Таке відеозапрошення дуже припало до душі жителям до Львова, тому вони подякували гурту у коментарях за теплі слова:
- "Надзвичайно!!! Вітання зі Львова для Львовозалежних! Чекаємо";
- "З любов’ю зі Львова";
- "Неймовірно сказано! Дякуємо за таку шану! Чекаємо з нетерпінням";
- "Гарне запрошення";
- "До зустрічі 25 вересня!";
- "Це ми з чоловіком, бо їздимо до Львова хоча б 1 раз на рік, а то й 2 рази, ось уже 13 років";
- "Як приємно чути такі слова. Львів то є Львів";
- "Тарасе, чудовий вірш-запрошення, о так, Львів – це чарівно";
- "Як класно";
- "Вірш – просто супер. Я теж їду до Львова, тому особливо актуально";
- "Клас, чудовий вірш. Дуже любимо всією сім'єю Львів, там атмосфера, наче ти все життя там жив… Там люди інші – щасливіші, більш добрі, уважніші";
- "Як красиво".