Комплімент Бога жінці, – Оля Полякова показала фото з доньками

Співачка Оля Полякова опублікувала зворушливе фото з доньками, яке зробила під час спільного відпочинку. Артистка зазначила, що доньки – це комплімент Бога жінці.

Оля Полякова виховує двох доньок – Машу та Алісу. Інколи у них бувають конфлікти, однак все одно зіркова матуся та її діти багато часу проводять разом.

Дивіться також Дружина Віктора Павліка показала, як його діти відреагували на її вагітність: курйозне відео

Оля Полякова з доньками

Виконавиця постала перед камерою разом з Алісою та Машою на відпочинку. Оля одягнула білий костюм, що складався з топа і спідниці, Маша – білосніжну мінісукню з мереживом, а Аліса – чорні шорти та сорочку з ромашковим принтом.

На обличчях дівчат не було косметики, а їхнє волосся було мокрим після купання і гарно майоріло на вітрі. Полякова та її старша донька вирішили доповнити пляжні аутфіти сонцезахисними окулярами.

Мої улюблені! Донька – комплімент Бога жінці. Дякую! З Днем доньки наші дорогі дівчатка! Будьте здоровими та щасливими!

– написала Полякова під фото.



Оля Полякова з доньками / Фото з інстаграму співачки

Також артистка оприлюднила фото нащадків, на якому вони зображені в лісі. Ймовірно, це була сімейна прогулянка або ж пікнік.



Доньки Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки