Комо і Мант-ла-Жолі: Остапчук показав, як би виглядали передмістя Європи на прикладі Бучі

Український ведучий Володимир Остапчук опублікував кілька щемливих та моторошних кадрів, де наочно показав звірства росіян. Вони могли би трапитись всього за 50 кілометрів від Парижа чи Мілану.

Деокупація київського регіону привідкрила завісу на усі військові злочини росіян, які вони вчинили з мирним населенням України. Чимало європейських лідерів були шоковані кадрами з міст Бучі, Гостемелю, Бородянки, Ірпеня.

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Проте чимало європейців не розуміють масштаби катастрофи. Саме тому Остапчук показав колажі фотографій, де на красиві передмістя європейських столиць за допомогою редактору перемістили тіла розстріляних людей. Кадри по-справжньому жахають та насторожують.



Передмістя Берліна – Луккенвальде / Фото з інстаграму Остапчука



Передмістя Будапешта – Секешфегервар / Фото з інстаграму Остапчука



Передмістя Мілану – Комо / Фото з інстаграму Остапчука

До слова Кров застигає в жилах: "Антитіла", Могилевська шоковані кадрами з Бучі та інших міст Київщини



Передмістя Парижа – Мант-ла-Жолі / Фото з інстаграму Остапчука