І це не жарти, – комік Марк Куцевалов вирушив у піший похід, щоб зібрати на Starlink для Херсона

Комік з Одещини Марк Куцевалов оголосив про благодійний піший похід. Він йтиме з Києва до Херсона, щоб зібрати 2 мільйони на закупівлю Starlink для херсонських пунктів обігріву.

Український гуморист, учасник "Ліги Сміху" Марк Куцевалов повідомив про благодійний піший реаліті-похід. Він йтиме з Києва до Херсона, щоб зібрати кошти.

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Марк Куцевалов йтиме з Києва до Херсона

Комік розповів, що хоче зібрати 2 мільйони гривень на Starlink, яких дуже бракує в херсонських Пунктах Незламності. Для цього він йде у похід, який показуватиме у своїх соціальних мережах.

Привіт! Ви на зв'язку? Добре, а ось в Херсоні з цим проблема! Саме тому я знову у дорозі, щоб зібрати 2 000 000 гривень на Старлінки у пункти обігріву Херсона. Мій маршрут Київ – Херсон. І це не жарти. Пішки. До Нового року. Реаліті-космопохід,

– поділився Марк Куцевалов.

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Гуморист вирушив 12 грудня о 13:00 з Софійської площі, де розташована згоріла техніка окупантів. Його похід має тривати близько 19 днів.