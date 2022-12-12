Украинский юморист, участник "Лиги Смеха" Марк Куцевалов сообщил о благотворительном пешем реалити-походе. Он пойдет из Киева в Херсон, чтобы собрать средства.

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Марк Куцевалов будет уходить из Киева в Херсон

Комик рассказал, что хочет собрать 2 миллиона гривен на Starlink, которых очень не хватает в херсонских Пунктах Несокрушимости. С этой целью он идет в поход, который будет показывать в своих социальных сетях.

Привет! Вы на связи? Ладно, а вот в Херсоне с этим проблема! Именно поэтому я снова в пути, чтобы собрать 2 000 000 гривен на Старлинки в пункты обогрева Херсона. Мой маршрут Киев – Херсон. И это не шутки. Пешком. К новому году. Реалити-космопоход,

– поделился Марк Куцевалов.

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Юморист отправился 12 декабря в 13:00 с Софийской площади, где расположена сгоревшая техника оккупантов. Его поход должен занять около 19 дней.