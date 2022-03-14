Комаров переконаний, що вслід за інстаграмом у Росії закриють Telegram: "Ласкаво просимо в СРСР"

Український журналіст Дмитро Комаров опублікував кілька думок з приводу закриття головних соцмереж у Росії, а саме фейсбуку, інстаграму і тіктоку. Він переконаний, що аби закрити росіян від зовнішнього світу, їм ще заблокують телеграм.

У ніч з 13 на 14 березня усім росіянам обмежили доступ до соцмережі Instagram. Така "втрата" була особливо важкою для блогерів-мільйонників, які на цьому отримували великий дохід. Зараз вони всі перейшли у телеграм та "ВКонтакте". Також росіянам нібито обіцяють створити власну соцмережу.

До слова Instagram офіційно внесли в список заборонених сайтів Роскомнагляду

Але поки росіяни сподіваються, що це тимчасово і можна буде перебути той час у телеграмі, Комаров впевнений, що цю соцмережу теж їм відключать.

"Ай, блокують "інсту", будемо на зв'язку через телеграм-канал". Не будете. Спочатку незалежні ЗМІ, потім фб, інста. Далі – більше. Внутрішній закритий світ. Без інформації. Без "ворожих" закордонних машин, корпорацій, компаній, продукції. При цьому по ТБ губернатори і депутати, з двома-трьома підборіддями, перев'язаними краватками, неодмінно скажуть: "Це ж добре, це ж розвиток внутрішнього ринку". Ласкаво просимо назад до СРСР. Путін з мовчазної згоди росіян посадив людей у машину часу та відправив у минуле кататися на "Жигулях" та мріяти про іномарки, – написав журналіст.

Дмитро також порівняв Путіна з голим королем, а росіян, які мовчали, з тими, хто "прислужував при дворі". На його думку, російські блогери-мільйонники замість того, щоб зібратися та змінити майбутнє Росії, просто мовчали і нічого не робили.

"Між рабством і свободою обрали рабство. Російські зірки, крім одиниць, на зразок Макаревича, тепер ви можете виступати тільки в Росії. За рублі. Недорого. Тому що у Венесуелі за болівари Баскова не замовлять", – додав тревел-блогер.

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Що відомо про блокування соцмереж в Росії