Жадан, Клички, Kalush Orchestra та інші зірки записали вітання для полоненого "Редіса": відео

У понеділок, 27 червня, свій 31-й день народження зустрів офіцер та командир спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко. Зараз чоловік перебуває у полоні росіян після евакуації з Маріуполя, але спеціально для нього теплі привітання записали перші зірки спорту, політики і культури.

Командир операції з оборони Маріуполя Денис Прокопенко, на жаль, своє свято змушений був відзначати у полоні, проте маємо надію, що він відчуває підтримку мільйонів українців та небайдужих. Аби підійняти дух Дениса, українські зірки музики та спорту звернулися до Дениса та всіх захисників "Азовсталі", аби ті якнайшвидше потрапили додому.

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Ініціатором створення відеопривітання стала ілюстраторка Катерина Прокопенко – дружина командира "Азову". Впродовж усіх 86 днів оборони Маріуполя вона підтримувала свого чоловіка та була ініціатором багатьох акцій. Зараз їй вдалось зібрати привітання від багатьох зірок для свого чоловіка:

Віталія та Володимира Кличків;

Андрія Шевченка;

Олександра Шовковського;

Андрія Ярмоленка:

Сергія Сидорчука;

Kalush Orchestra;

Злати Огнєвіч;

Тіни Кароль;

KAZKA;

Святослава Вакарчука;

Наталії Могилевської;

Сергія Жадана;

Дмитра Комарова.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі родин захисників Маріуполя. Там зазначили, що асоціація "висловлює найміцнішу підтримку Денису, командиру честі та незламності, символу сталевої боротьби".

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Привітання українців

Варто додати, що окремо з днем народження у соцмережах Дениса привітала співачка Руслана та продюсерка Олена Мозгова. Слова підтримки, віри та подяк також залишили тисячі українців у соцмережах під різними дописами, зокрема й на сторінці 24 каналу в інстаграмі: