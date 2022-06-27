Наразі Денис Прокопенко та інші військові перебувають у полоні після наказу припинити оборону Маріуполя та "Азовсталю". Хоч Денис рідко виходить на зв'язок, проте вище керівництво України переконує, що росіяни надали задовільні умови перебування полоненим. Родичі полонених натомість кажуть про протилежне.
Важливо "Ні на хвилину не забуваємо": у Дениса "Редіса" Прокопенка сьогодні день народження
Прокопенку – 31
Аби Денис Прокопенко після обміну полоненими зміг побачити привітання від лідера "Океану Ельзи", Вакарчук записав кілька щемливих слів для нього:
Сьогодні день народження у Дениса Прокопенка, легендарного командира легендарного полку "Азов", який захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування телефоном я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююсь ним як воїном та пишаюсь як патріотом,
– сказав Вакарчук.
Він побажав молодому командиру "Азова" та його побратимам з мужністю та силою пройти усі випробування та швидше повернутись додому, до рідних, до української землі. А родинам військових побажав віри та терпіння.
До привітань також долучилась співачка Руслана та продюсерка Олена Мозгова.
Руслана привітала Дениса Прокопенка / Скриншот з фейсбуку
Мозгова долучилась до привітань Прокопенка / Скриншот з фейсбуку
Що відомо про Дениса Прокопенка
- Бійці "Азову" на чолі з командиром 86 днів тривали оборону Маріуполя, перебуваючи на "Азовсталі". 20 травня їм надійшов наказ зберегти життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинити оборону міста. Завдяки міжнародній підтримці вищому керівництву вдалось організувати евакуацію цивільних та військовополонених. Зараз вони перебувають у полоні на території Росії, а частина перебуває на тимчасово окупованій українській території.
- Денис Прокопенко передав командування полком "Азов" майору Микиті Надточію до моменту повернення з російського полону.
- 19 березня захисник отримав звання Герой України – за оборону Маріуполя. 27 червня український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир загону спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко відзначає 31 рік. Чоловік одружений з ілюстраторкою Катериною Прокопенко, яка чекає його повернення вдома.