Командир операции по обороне Мариуполя Денис Прокопенко, к сожалению, свой праздник вынужден был отмечать в плену, однако надеемся, что он чувствует поддержку миллионов украинцев и неравнодушных. Чтобы поднять дух Дениса, украинские звезды музыки и спорта обратились к Денису и всем защитникам "Азовстали", чтобы те как можно быстрее попали домой.

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Инициатором создания видеопоздравления стала иллюстратор Екатерина Прокопенко – жена командира "Азова". Все 86 дней обороны Мариуполя она поддерживала своего мужа и была инициатором многих акций. Сейчас ей удалось собрать поздравления от многих звезд для своего мужа:

  • Виталия и Владимира Кличко;
  • Андрея Шевченко;
  • Александра Шовковского;
  • Андрея Ярмоленко:
  • Сергея Сидорчука;
  • Kalush Orchestra;
  • Златы Огневич;
  • Тины Кароль;
  • KAZKA;
  • Святослава Вакарчука;
  • Натальи Могилевской;
  • Сергея Жадана;
  • Дмитрия Комарова.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграмм-канале семей защитников Мариуполя. Там отметили, что ассоциация "выражает прочную поддержку Денису, командиру чести и несгибаемости, символу стальной борьбы".

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Поздравление украинцев

Следует добавить, что отдельно с днем рождения в соцсетях Дениса поздравила певица Руслана и продюсер Елена Мозговая. Слова поддержки, веры и благодарностей также оставили тысячи украинцев в соцсетях под разными сообщениями, в том числе и на странице 24 канала в инстаграмме:

  • "Поздравляю! У меня одно пожелание – скорейшего возвращения к родным, домой, к матери Украины! Живым и здоровым! Слава Украине! Слава героям!";
  • "Возвращайся живым и здоровым!";
  • "Быстрого возвращения ему и всем собратьям";
  • "Приветствую! Здоровья, любви, мира, отважный герою! Образец для всех! Мужественный сын своего народа! Спасибо!!!";
  • "Искренне поздравляю! Здоровья, мужества и выдержки, веры в скорейшее освобождение из плена. Молю Бога об этом каждый день. Держитесь, родные...";
  • "Спасибо герою!"