Заряджає на конкретні дії, – Коля Сєрга розповів, до кого з відомих людей прислухається

Коля Сєрга, який створив "Культурний десант", щоб підтримувати військових, днями розповів про лідерів думок, до яких, на його думку, варто прислухатися. До того ж згадав і про діячів, які негативно впливають на суспільство.

Він вирішив не називати конкретних імен, втім виділив одну особу, яка зараз розколює суспільство – депутат Олексій Гончаренко. Водночас, за словами артиста, потрібно слухати, дивитися й читати тих, завдяки кому люди стають кращими.

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Коля Сєрга зізнався, кого він вважає лідерами думок

Військовий поділився, що він радить прислухатися до тих людей, які позитивно впливають на слухачів.

Тих, слухаючи кого, ми відчуваємо, що стаємо кращими. Стаємо чеснішими, стаємо людянішими. Хто заряджає нас на конкретні дії, тих і потрібно слухати,

– зазначив артист.

Водночас виконавець наголосив, що слід ставити собі "імунітет, броню".



Так, військовий запропонував людям, які читають новину, що викликає сильні емоції, ставити собі запитання: "Кому це вигідно? Хто б хотів, щоб я відчув саме таку емоцію". І намалювати людини, яка є ініціатором матеріалу, який ви прочитали. На думку військового, це чудово працює, оскільки "ти одразу починаєш критично аналізувати текст, який прочитав".

Інтерв'ю з Колею Сєргою: дивіться відео онлайн

"Культурний десант" і його учасники