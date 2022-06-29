Соромно, що був сліпий, – Коля Сєрга вибачився, що мовчав, коли Росія окупувала Крим і Донбас

У Москву Коля Сєрга переїхав 2014 року, саме тоді, коли Росія окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Зараз йому соромно, що 8 років тому був сліпий та аполітичний. Він з радістю переписав би цей період свого життя.

Популярним Колю Сєргу зробило тревел-шоу "Орел і решка". З проєкту він пішов у вересні 2014 року й одразу переїхав у Москву. Кар'єру в Росії він будував у той час, як захоплювала український Донбас.

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Чому Коля Сєрга мовчав, коли Росія окупувала Крим і Донбас

"Це було незнання. Це було небажання і десь страх занурюватися глибше в те, що відбувається. Я вибрав для себе таку позицію – я не розумію, що відбувається, плутанина повна, тому я людина аполітична, я не занурююся в політичні конфлікти. На той момент мене ця позицію влаштовувала", – пояснив зірка.

Коля Сєрга зізнався, що "жив у своєму інфантильному світі з вірою в доброго Бога і в справедливість", але 24 лютого він остаточно тріснув. Зараз зірка спілкується з багатьма військовими, активістами і чим більше дізнається про те, що відбувалося 2014 року, тим більше йому соромно.

Який я був сліпий, як я цього не бачив? Так, мені соромно за свою поведінку. Мені соромно, що я був сліпий. Я заліпив шорами собі очі й бачив те, що хотів бачити. Коли я зараз спілкуюся з хлопцями, які з 14 року воюють, які були на Майдані, я розумію, чому я був не з ними? Якби можна було переписати цей період життя, я був би з ними з самого початку,

– чесно зізнався Коля Сєрга.

Як до Колі Сєрги ставляться військові

в інтерв'ю побратиму Даніелю Салему Коля Сєрга казав, що в Росію поїхав заради грошей . На хвилі популярності після "Орла і решки" він "шукав, де краще, де зможе заробляти, жити в комфорті", а 2020 року за покликом душі повернувся в Україну.

Своїм рішенням вступити до лав ЗСУ Коля Сєрга шокував чи не всю Україну. Після одного з концертів у госпіталі в Києві поранений військовий сказав йому, що до 24 лютого вважав його мудаком.

"Коли я був у госпіталі в Києві, до мене підійшов чоловік поранений – з серйозними травмами ноги, руки, контузією. Він підійшов і каже: "От я раніше думав, що ти мудак, а зараз я тебе люблю". І обійняв мене… У цей момент мені стало так тепло, у мене навіть сльози в очах були", – пригадав Сєрга.