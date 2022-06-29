Було тепло й гордо, – Коля Сєрга розповів про несподіваний дзвінок Вакарчука

Війна застала Колю Сєргу в Одесі, де він у перший же день вступив до лав ЗСУ. Цим співак завоював симпатію не лише простих українців, а й зіркових колег. З ним подружився навіть Святослав Вакарчук.

До 2020 року Коля Сєрга жив і заробляв у Росії, яка з 2014-го веде війну в Україні. За два роки до повномасштабного нападу він повернувся на Батьківщину й осів у Києві. 24 лютого він не став тікати ані за кордон, ані на Захід, а взяв до рук зброю. Після цього вчинку його заповажав лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Як Вакарчук ставиться до Сєрги

З першого дня повномасштабної війни Коля Сєрга писав і знімав звернення як до українців, так і до росіян, і до колег з країни-агресорки. Після одного з них йому зателефонував Вакарчук, а невдовзі, на початку травня, вони зустрілися в Одесі.

Мені Святослав Вакарчук подзвонив, знайшов мій номер телефону, і каже: "Я хочу з тобою познайомитися". Ми зустрілися з ним, посиділи, поспілкувалися. Я тоді написав першу пісню українською мовою, яку нікому не співав, бо дуже соромився, а йому зіграв,

– з усмішкою розповів Коля Сєрга.

Вакарчуку його пісня сподобалася. Тоді він похвалив його не лише за перший трек українською, а й за позицію. "Він каже: "Я такий радий, що такі люди, як ти, зараз направляють свою енергію в Україну, у становлення України", – пригадав музикант слова зірки.

"Тоді мені було тепло й гордо всередині", – не став приховувати Коля Сєрга.

сам Вакарчук після зустрічі написав в інстаграмі : "Коля для мене – людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем".

Коля Сєрга зі Святославом Вакарчуком / Фото з інстаграму співака