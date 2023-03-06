Коля Сєрга є одним з тих відомих чоловіків, які змінили музичні інструменти на зброю. Зараз всі думки артиста лише про війну, про допомогу нашим військовим і наближення перемоги України. В інтерв'ю 24 Каналу виконавець розповів, як наважився піти у військкомат.

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Коля Сєрга про рішення воювати

Артист поділився, що у перші дні розумів, що стоїть перед обличчям тотальної несправедливості й не уявляв, яким буде його життя в майбутньому, якщо зараз не захищатиме свою країну.

Я не бачив для себе іншого вибору. Я розумів, що зараз важливим є внесок кожного громадянина і якщо є шанс зупинити ворога, то я хочу бути причетним до цього. А якщо ні, то краще померти в бою, ніж жити рабом,

– зізнався захисник.

Через деякий час Сєрга почав вчитися на снайпера. Зараз це навчання продовжується, оскільки невідомо, що може бути далі. Ворог дуже підступний, а війна дуже виснажлива. Якщо доведеться взяти в руки зброю і піти на бойові позиції, то Коля готовий до цього.

Артист мав розмову з представниками Генштабу ЗСУ і вони разом вирішили, що потрібно займатися тим, де можна бути максимально корисним. Тому зараз Сєрга активно займається "Культурним десантом", регулярно буває у наших захисників на передовій, допомагає з закупівлею необхідних речей.

Зазначимо, днями Женя Галич в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував ситуацію з повістками, і кому їх повинні вручати. Усім чоловікам у тилу він радить вчитися та готуватися до мобілізації, адже хлопцям і дівчатам у ЗСУ потрібна буде заміна.