"Зробити рабів": Коля Сєрга пояснив, чому Comedy Club – інструмент Путіна

Український співак й ведучий Коля Сєрга висловився про російські гумористичні шоу. Він розповів про Comedy Club як інструмент путінської пропаганди.

Український музикант Коля Сєрга розповів, що думає про російські розважальні шоу. Він висловився про Comedy Club – гумористичне шоу, яке транслюють на телебаченні в Росії.

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Коля Сєрга про непомітний інструмент пропаганди

На думку Колі Сєрги, Comedy Club – дуже важливий інструмент пропагандистів, бо передає багато меседжів під обгорткою гумору.

Comedy Club – один з основних інструментів Путіна. Бо гумор – це культурний продукт, який дуже швидко дає посланню зайти в обхід твоїх свідомих захистів. Через Comedy Club було дуже багато впроваджень ксенофобії, "малих народів", знецінення,

– підкреслив артист.

"Саме тому Comedy Club Production належить Газпром-Медіа Холдингу, який є частиною Газпрому, а Газпром належить Путіну. Він для цього був викуплений та впроваджений. Це дуже потужний інструмент".

Коля Сєрга додав, що російські культурні цінності не просто виховують рабів у їхніх людях, ймовірно, цих цінностей й взагалі нема.

"Росія використовує культуру, щоб знищити людські цінності свого народу. Коли у нас немає цінностей, у нас немає духовності – у нас, по-перше, немає своєї думки, а по-друге, у нас немає потягу до кращого життя. "Ми розуміємо, що ми лайно і ми не заслуговуємо на щось краще. Тому нам потрібний тільки туалет на вулиці". Вони використовують це, щоб знецінити, зробити рабів. Їм це вдалося".

На відміну від Росії, українці намагаються виховувати з допомогою культури, підіймати рівень усвідомленості людини

"Підняти усвідомленість щодо того, що ми слухаємо, що ми дивимося, що ми сприймаємо. Бо як тільки ми не думаємо про те, яким контентом ми завантажуємо себе, цей контент починає формувати нову особистість усередині нас. Ми стаємо в'язнями у своєму тілі. А коли ми усвідомлено обираємо, ми починаємо вибудовувати свій культурний набір. Тоді ми розуміємо важливу роль культури".

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