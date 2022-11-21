Коля Сєрга показав трофеї з Херсона: мережа просить поділитися з Зеленським – фото

Ще минулого тижня Коля Сєрга з "Культурним десантом" приїхав у звільнений Херсон. З Ярмаком і скрипалем Мойсеєм він виступав на центральній площі міста, а додому повертався з трофеями – двома кавунами.

Чи не найпершим з шоу-бізу у Херсон приїхав тревел-ведучий Дмитро Комаров, якому ще на в'їзді патрульні поліцейські подарували кавун. Слідом за ним у місті з'явився "Культурний десант" з віршами і піснями. Як з'ясувалося, Колю Сєргу місцеві теж не обділили.

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Коля Сєрга подражнив херсонським кавуном

Співак і ведучий сфотографувався за кермом позашляховика й похизувався двома кавунами за водійським сидінням. "Шо по трофеям?" – гордо підписав Коля Сєрга.

Коля Сєрга з херсонськими кавунами / Фото з інстаграму шоумена

Мережа одразу ж згадала про Зеленського й попросила Колю Сєргу поділитися з президентом. Спочатку він жартівливо коментував візит до Херсона 14 листопада, що нібито приїхав поїсти кавуна, а потім хотів зробити сюрприз журналістам на пресконференції в Києві – пригостити херсонським кавуном, але отримав записку від прессекретаря Никифорова з текстом "кавуна не буде, він згнив".

Тож в інстаграмі фото шоумена прокоментували так:

"Президенту один передайте. Він так і не скоштував";

"Передайте, будь ласка, Зеленському, він дуже чекає";

"Всі чекаємо на ці трофеї та на перемогу";є

"Як же їх не вистачало цього літа. Насолоджуйтесь і за нас".