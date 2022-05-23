Коля Сєрга поділився словами подяки у День морської піхоти: промовисте відео

Український співак і ведучий Коля Сєрга доєднався до привітань з нагоди Дня морської піхоти. Він подякував військовим за витримку та силу духу.

Сьогодні, 23 травня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці морської піхоти ВІйськово-морських сил Збройних Сил України. У соціальних мережах та наживо їх вітають зі святом.

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Коля Сєрга привітав з Днем морської піхоти

До привітальних слів доєднався актор та співак Коля Сєрга. Він подякував військовим за їхню витримку та незламність.

Я хочу привітати з днем морської піхоти Збройних Сил України усіх, хто причетний до цього свята. І порядкувати вам за вашу відданість, вашу щирість, силу духу та вашу незламність. Зі святом. Ми переможемо. До перемоги разом і до зустрічі. Міцно тисну ваші руки,

– сказав Коля Сєрга.

Коля Сєрга привітав з Днем морської піхоти: дивіться відео онлайн

День морської піхоти: що відбулось сьогодні

, що 36 бригада морських піхотинців була й серед тих військових, що обороняли Маріуполь.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи морської піхоти, що боронять позиції на Запорізькому напрямку. Військовий прибув для того, аби привітати особовий склад з професійним святом.

Укрпошта 23 травня запустила продаж нової марки "Руський воєнний корабль всьо". Щоб купити марку, українці відстоюють довжелезні черги у багатьох містах країни.

З Днем морської піхоти привітали побратими та військове керівництво: