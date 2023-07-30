Якийсь час буде на передовій, – Коля Серга оцінив бойові навчання Віталія Козловського

Український музикант-захисник Коля Сєрга прокоментував бойову службу свого колеги, співака Віталія Козловського. За його словами, артист проходить трансформацію. Сєрга не сумнівається, що Козловський якийсь час буде на передовій.

Про це він сказав у новому інтерв'ю. Нагадаємо, що сам Віталій Козловський вже закінчив бойові навчання та навіть склав військову присягу.

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Сєрга зізнався, що стежив за тим, як Козловський проходив бойову підготовку. І на його думку, Віталій зараз проходить трансформацію.

Зараз він на своєму шляху. І я бачу, я іноді піддивляюся в соцмережах, він трансформується. Цей досвід, від трансформує. Я думаю, якийсь час точно Віталій побуде на фронті, на передовій. А там подивимось,

– сказав Коля Сєрга.

На запитання, чи запросив би він Козловського до "Культурного десанту", захисник відповів, що поки не знає.

За його словами, "Культурний десант" зараз складається переважно з артистів-військовослужбовців, які були, першою чергою, військовослужбовцями, а в другу чергу артистами.

"Ми коли прийшли в лави ЗСУ, ми навіть не могли подумати, що колись доведеться знову співати. Ми йшли вбивати російські війська, які будуть наступати на Одесу. Тож це була єдина думка", – зазначив Сєрга.

Він також розповів, що наразі до "Культурного десанту", зокрема, входять Мирослав Кувалдін, виконавець хіта "Добрий ранок, Україно" Віталій Кириченко, музикант Олександр Ремес.

Дивіться повне інтервю з Колею Сєргою: відео

Нагадаємо, що Віталій Козловський у середині червня отримав повістку. Вже за тиждень співак показався на полігоні, де проходив військові навчання. Нещодавно артист показав, як складав присягу, після чого вирушить на фронт воювати.