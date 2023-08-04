Не просто дурень, а м*дак, – Коля Серга емоційно висловився про Влада Яму та Потапа

Співак, військовий та співзасновник "Культурного десанту" Коля Серга висловився щодо Влада Ями, який втік до США, а також українського репера Потапа, який теж тривалий час сидів за кордоном. Сєрга жорстко висловився про цих артистів.

Коля Сєрга відверто відповів, хто з артистів його приємно чи неприємно вразив під час повномасштабної війни. Раніше він поставив на місце Олексія Арестовича через його заяви.

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Артист зауважив, що деякі артисти приємно здивували своїми вчинками і творчістю.

"Було очевидно, що Саша Ярмак – людина з потужною позицією, яка візьме зброю до рук та піде воювати і буде робити все для того, щоб була перемога", – пояснив Сєрга.

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Музикант неочікувано назвав Влада Яму "м*даком" і висловився про Потапа, який теж відсиджувався за кордоном.

Влад Яма… я ніколи не слідкував за ним. Те, що дурак… Ні, м*дак – це так… А Потап завжди був попсовим виконавцем, який завжди працював за гроші. Матеріально заточена людина. І коли вона матеріально заточена, її можна налякати,

– висловився Коля.

Він зазначив, що це було неприємно. На його думку, Потап міг би здивувати, якби залишився і пішов у військо.

Сєрга також висловився і про Регіну Тодоренко, яка продовжує мовчати про війну в Україні. За його словами, Регіна завжди була заточена на матеріальні цінності, тому зробила такий вибір.

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До слова, днями танцівник Влад Яма, який півтора року живе в США, опублікував новий допис і знову нарвався на хейт серед українців. У коментарях українці вкотре висловили обурення щодо його виїзду за кордон. Хореографа запитали, чи не соромно йому за це. Цікаво, що Яма не пройшов повз та відповів на коментар, зізнався, що іноді йому соромно.