Відома акторка та екснаречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі поділилась своїми новими фото на сторінці. Вона наважилась на кардинальні зміни у зовнішності.

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Гайден Панеттьєрі змінила імідж

Зі світлої білявки Гайден Панеттьєрі перефарбувалась у пастельно-рожевий колір. На коренях волосся тепер ще й видніється зелений. Вона поділилась, що задоволена своїм новим "кавуновим вайбом".



Гайден Панеттьєрі змінила імідж / Фото з інстаграму зірки

Водночас шанувальники помітили й інші зміни у зовнішності Гайден. На думку фанів, акторка збільшила губи. Це викликало бурхливу реакцію мережі – багато хто розкритикував Панеттьєрі.

"Мене це засмучує, бо ти природно красива";

"Що вона зробила зі своїм ідеальним обличчям?";

"Що трапилося? Філери, філери, ще більше філерів, о ні";

"Виглядаєш наче зовсім інша людина";

"Філери для губ нікому не пасують, вони просто змушують жінок виглядати старшими й незграбними".

Та чимало користувачів підтримали акторку в її змінах та засипали компліментами.

"Ти така красуня";

"Маєш чудовий вигляд, як і завжди";

"Вау, так прекрасно".



Гайден Панеттьєрі змінила імідж / Фото з інстаграму зірки

Гайден Панеттьєрі не вперше змінює зовнішній вигляд

У березні цього року Гайден Панеттьєрі вперше зізналась, що зробила пластичну операцію – вона зменшила груди. Це сталось через 10 років після того, як акторка навпаки, зробила операцію зі збільшення грудей. Гайден зізнавалась, що почувалась некомфортно та мала комплекси з приводу зовнішності. Тому вона повернулась до попередніх форм.

"Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось щось хоче змінити, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася", – казала знаменитість.