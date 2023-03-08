Колишня наречена Володимира Кличка та акторка Гейден Панеттьєрі знялась у фотосесії та поділилась несподіваними новинами. Вона розповіла, що зробила пластичну операцію.

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Гейден Панеттьєрі зменшила груди

Акторка зізналась, що лягла на хірургічний стіл тому, що хотіла зменшити груди. У своєму тілі вона почувалась некомфортно та мала комплекси з приводу зовнішності, тому наважилась на зміни у листопаді 2022 року.

Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось щось хоче змінити, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася,

– розповіла Гейден.



Гейден після операції / Фото Women's Health

Цікаво, що близько 10 років тому Гейден Панеттьєрі навпаки, зробила операцію зі збільшення грудей. У той період вона мала стосунки з боксером Володимиром Кличком.



Гейден після збільшення грудей / Фото Sky News

Додамо, що акторка трансформувалась не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Вона відмовилась від алкоголю і наркотиків.

"Моє тіло ніби сказало "досить". Мені виповнилося 30. Моє обличчя було набряклим. У мене була жовтяниця. Мої очі були жовті. Мені довелося звернутися до фахівця з проблем печінки. У мене трималася вага, яка зазвичай не є нормальною. Моє волосся було тонким і збивалося в ковтуни".

Нагадаємо, влітку минулого року Гейден Панеттьєрі вперше зізналася, що стала однією з тих, кому довелося лікуватися від наркотичної та алкогольної залежностей. Вона розповідала, як вперше спробувала заборонені речовини у 15 років і як зруйнувала особисте життя.