Колишня дружина Маска відреагувала на зміну статі сина: "Пишаюся тобою"

Перша дружина мільярдера Ілона Маска – Джастін Маск (Вілсон) опублікувала у своєму твітері допис, де заявила, що пишається сином Ксав'єром. Він розповідав матері, що дивно, "що він виріс нормальним у такій сім'ї".

Днями стало відомо, що найстарший син Ілона Маска – Ксав'єр, який ще має брата-близнюка Гріффіна, подав документи після свого 18-річчя на зміну статі. Також він хоче змінити ім'я та прізвище, взявши дівоче матері – планує бути Вівіан Дженною Вілсон.

Важливо На зло батькові: 18-річний син Ілона Маска хоче змінити стать

Своє рішення хлопець підкріпив словами, що нічим не хоче бути схожим на свого знаменитого батька. Такий вчинок здивував інтернет-користувачів, проте не його рідну маму.

У своєму твітері вона написала:

"У мене було дивне дитинство", – сказав мені мій 18-річний син. "Не можу повірити, що я такий нормальний". Я сказала: "Я дуже пишаюся тобою". "Я пишаюся собою!"

Наразі Ілон Маск чи його зіркова мама Мей ще ніяк не відреагували на таку новину у соцмережах.

Судові документи на зміну статі та імені юнака вже подані до Верховного суду Каліфорнії, округу Лос-Анджелес. Офіційна причина звучить так: "Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов'язаним з ним". Додамо, що окрім Ксав'єра та Граффіна у колишнього подружжя ще є троє дітей: Деміан, Кай та Саксон.



Діти Ілона Маска кілька років тому / Фото з соцмереж

Що відомо про Джастін Маск

Жінка зараз є канадською письменницею. Вона навчалася в Королівському університеті в Кінгстоні та здобула освіту в галузі англійської літератури. Там вона й познайомилась з Ілоном. Згодом переїхала до Японії, де викладала англійську мову, якийсь час жила в Австралії, а потім остаточно переїхала до Каліфорнії.

За Ілона Маска жінка вийшла заміж у січні 2000 року. Їхній перший син, Невада народився у 2002 році, але помер від синдрому раптової дитячої смерті у віці 10 тижнів.

За допомогою штучного запліднення, вона народила двійню хлопчиків 2004 року, а в 2006 році – трійню хлопчиків. Через роботу Ілона шлюб почав тріщати, тому 13 вересня 2008 року Джастін оголосила про розлучення з Маском. У статті для глянцю Marie Claire вона написала, що "була дружиною-стартером" і вважала їхній шлюб нездоровим. За її словами, Ілон часто принижував жінку, відмовляв робити кар'єру і змушував перефарбовуватись у білявку. Після розлучення у 2010 році вони залишились у добрих стосунках заради дітей.

Жінка випустила 6 власних книг у жанрі "фентезі". Остання вийшла у 2016 році.