Анна Фаріс вийшла заміж

Зірка серії фільмів "Дуже страшне кіно" Анна Фаріс вийшла заміж за американського кінооператора Майкла Баррета. Весілля відбулося давно, однак пара зізналась пресі лише кілька днів тому.

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Анна та Майкл пішли під вінець на закритій церемонії на острові Сан-Хуан. Днями Фаріс випадково обмовилась про заміжжя на подкасті.

Так, ми таємно одружилися! Пробач, дорогий, я тільки що випалила це, але мені здається, що я вже більше не можу називати тебе "наречений",

– звернулась акторка до коханого.

Знаменитість зізналась, що приховувала новину до останнього, навіть від близьких родичів. Вона поділилась враженнями від церемонії.

"Це було неймовірно! Просто фантастичне відчуття! Все сталося в будівлі суду, було чудово. Пізніше ми зустрілися з моєю родиною, і моя тітка запитала мене: "Ти збираєшся стати мачухою, що відчуваєш з цього приводу?". Тоді я відповіла: "Я мачуха вже чотири дні. І це прекрасно", – додала Анна Фаріс. Мова йшла про дітей її чоловіка Майкла.

Роман Анни Фаріс та Майкла Баррета