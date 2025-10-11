Анастасія Коротка дала інтерв'ю Маші Єфросиніній та розповіла про те, чому стала ініціаторкою розлучення. Про це повідомляє Showbiz 24.

Перші роки повномасштабного вторгнення Анастасія Коротка перебувала в США. Вона зізналась, що залежала від чоловіка у багатьох аспектах, але й боялась його втратити.

У якийсь момент Анастасія задумалась про те, чи справді відчуває любов до чоловіка. Чи насправді їй просто комфортно перебувати у цих стосунках з побутового погляду. Адже Андрій ніколи не шкодував фінансів для сім'ї.

По факту, я використовувала людину. Це чесно стосовно людини, з якою ти прожив багато років? Це була звичка, комфорт. А мені хотілося любити його. Мені хотілося відійти від нього, щоб зрозуміти, як я до нього ставлюсь, бо всередині я не розуміла. Мені здавалось, що я не люблю, що ми на різних берегах,

– зізналась акторка.

Окрім того, Анастасія Коротка зізналась, що постійно згадувала старі невисловлені образи на Андрія. Її рішення про розлучення було дуже несподіваним для Бєднякова.

"Це було дуже боляче для нього. Він каже: "Тоді ти мене залишила одного". Я розумію, як йому було важко", – поділилась зірка.

Зараз акторка не має до колишнього чоловіка жодних претензій, хоч і визнає, що Бєдняков – непроста людина. Андрій та Анастасія зберігають дружні стосунки. Про це говорив і сам Андрій Бєдняков у програмі "Ранок у великому місті".

Що відомо про стосунки Андрія Бєднякова і Насті Короткої