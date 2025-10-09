В інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко Лілія Подкопаєва вперше за довгий час розповіла про стосунки з першим чоловіком, передає Showbiz 24. Виявилося, що спортсменка не бачила Тимофія Нагорного вже 15 років.

Лілія Подкопаєва розповіла, що колись зверталась до колишнього чоловіка з приводу документів, але на цьому їхнє спілкування припинилося. Після розлучення Тимофій Нагорний не лише обірвав зв'язок з колишньою дружиною, але й з їхніми дітьми.

Ця людина жодним чином не бере участі в житті дітей. Просто зник і все. І це жахливо, але це розплющує очі, ти не ходиш у рожевих окулярах. І той крок, який я зробила багато років тому, коли я розлучилася, був найкращим рішенням,

– поділилась Лілія Подкопаєва.

Гімнастка додала, що не була проти того, щоб її діти спілкувалися з батьком. Вочевидь, вибір не бути присутнім у житті сина й доньки – це рішення самого Нагорного.

"Я завжди кажу, якщо в чоловіка є бажання бути хорошим татом – будь ласка. Адже ніхто не забороняє. У нього є мій телефон, телефони дітей. Він знає, де вони живуть. Це не те, що там ми вивезли дітей, і ніхто не знає, де вони та що вони", – зазначила спортсменка.

Нагадаємо, перший син Лілії Подкопаєвої – названий. Нещодавно гімнастка привітала з Днем усиновлення на своїй сторінці та пригадала, як 19 років тому зробила вибір та подарувала дім Вадиму, який нині є її старшим сином.

Що відомо про особисте життя Лілії Подкопаєвої?