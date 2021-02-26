Колишня дружина Андрія Богдана візьме участь в 11 сезоні "Холостяка"

Джерело:"СТБ"
Ексдружина колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана – Анна стане учасницею нового сезону романтичного реаліті "Холостяк". Перша вечірка, де холостяк Михайло Заливака познайомиться з Анною, відбудеться вже 5 березня.
Участь колишньої пасії Андрія Богдана стала справжньою несподіванкою для глядачів "Холостяка" 11 сезону. Ймовірно, стосунки Андрія та Анни були таємними, оскільки відомо, що у Богдана була лише дружина Ольга, з якою він розлучився навесні 2019 року. У них зашилилось 4 дітей: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина. Після цього Богдан був якийсь час у стосунках з Анастасією Слічною.
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Відеоролик за участю Анни Богдан з'явився днями на сайті телеканалу СТБ. У ньому жінка з'являється в ефектному вбранні фіолетового кольору з розрізом від стегна.
Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала "так",
– розповіла дівчина у відео.
Анна Богдан візьме участь у Холостяку 11 сезон: відео
Наскільки тривалими були стосунки пари і коли вони були одруженими – невідомо. Втім, у мережі є скріншоти фотографій, де Андрій Богдан відпочиває разом з екскоханою.
Андрій Богдан у 2017 році відпочивав з Анною / Скріншот з фейсбуку, "CТБ"
Андрій Богдан з Анною (праворуч) / Скріншот з фейсбуку, "CТБ"
Вже 5 березня вся Україна дізнається про історію стосунків Анни та Андрія, а також те, чи обере Михайло Заливака жінку у 15-тку найкращих.