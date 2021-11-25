У колишньої Ченінга Тейтума стався викидень прямо перед концертом: "Завагітніти було дивом"
Джерело:інстаграм Джессі Джей
Британська співачка Джессі Джей планувала дати концерт у Лос-Анджелесі, але вже ввечері стало відомо про викидень. Попри це, Джессі Джей не скасувала концерту, оскільки відчувала, що це допоможе впоратись з горем.
Зірка не має бойфренда та вирішила завагітніти самостійно за допомогою лікарів. За словами Джессі, їй дивом вдалось завагітніти, адже у 2014 році їй було поставлено діагноз безпліддя.
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Я вирішила завести дитину сама. Тому що це все, чого я коли-небудь хотіла, а життя коротке. Завагітніти було дивом,
– заявила артистка Джессі.
Але перед довгоочікуваним концертом у "місті ангелів" вона втратила дитину – лікарі сказали їй, що не можуть виявити серцебиття її дитини.
"Вчора вранці я сміялась з другом, кажучи: "Серйозно, як я збираюся провести свій концерт у Лос-Анджелесі завтра ввечері, не сказавши всій аудиторії, що я вагітна"… Я точно знаю, що хочу заспівати сьогодні ввечері. Не тому, що я уникаю горя, а тому що спів сьогодні мені допоможе", – прокоментувала артистка.
За два роки вона відіграла всього 2 концерти, тому вона дуже потребувала цього: "Я хочу бути чесною, не приховувати своїх почуттів. Я на це заслуговую. Я досі в шокові, сум нестерпний. Але я знаю, що сильна, зі мною все буде гаразд. Я також знаю, що мільйони жінок у всьому світі зазнали цього болю. Це найбільш самотнє відчуття у світі".
Джессі Джей втратила дитину перед концертом / Фото з інстаграму артистки
Вона пояснила, що написала про це в мережі, оскільки точно б зізналась про це на сцені. Але у мережі вона почуває себе значно безпечніше та менш вразливо, ніж би це сталось перед кількома сотнями людей наживо. Попри біль, вона все ж виступила у концертному залі Лос-Анджелеса Hotel Cafe.
Що відомо про особисте життя Джессі Джей
- 33-річна виконавиця ніколи не була одруженою, але мала кілька романів – як з чоловіками, так і жінками, оскільки була бісексуальною.
- У 2014 році вона відмовилась від бісексуальності, назвавши це просто тимчасовим етапом у її житті. Тоді ж вона почала стосунки з американським виконавцем Люком Джеймсом, які тривали 1 рік.
- Один з романів був пов'язаний із голлівудським красенем Ченнінгом Тейтумом. Вони почали спілкуватись як друзі, а романтичні стосунки почались після розлучення чоловіка із Дженною Деван. Сталось це у 2019 році. Попри закоханість, пара неодноразово розставалась та знову сходилась.
- Але у квітні 2020 року пара остаточно завершила роман. Згодом у Джессі були тимчасові стосунки з хлопцем Максом.