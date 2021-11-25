У колишньої Ченінга Тейтума стався викидень прямо перед концертом: "Завагітніти було дивом"

Британська співачка Джессі Джей планувала дати концерт у Лос-Анджелесі, але вже ввечері стало відомо про викидень. Попри це, Джессі Джей не скасувала концерту, оскільки відчувала, що це допоможе впоратись з горем.

Зірка не має бойфренда та вирішила завагітніти самостійно за допомогою лікарів. За словами Джессі, їй дивом вдалось завагітніти, адже у 2014 році їй було поставлено діагноз безпліддя.

Читайте також Анастасія Приходько знялася у фотосесії з дітьми та показала обличчя молодшого сина: фото

Я вирішила завести дитину сама. Тому що це все, чого я коли-небудь хотіла, а життя коротке. Завагітніти було дивом,

– заявила артистка Джессі.

Але перед довгоочікуваним концертом у "місті ангелів" вона втратила дитину – лікарі сказали їй, що не можуть виявити серцебиття її дитини.

"Вчора вранці я сміялась з другом, кажучи: "Серйозно, як я збираюся провести свій концерт у Лос-Анджелесі завтра ввечері, не сказавши всій аудиторії, що я вагітна"… Я точно знаю, що хочу заспівати сьогодні ввечері. Не тому, що я уникаю горя, а тому що спів сьогодні мені допоможе", – прокоментувала артистка.

За два роки вона відіграла всього 2 концерти, тому вона дуже потребувала цього: "Я хочу бути чесною, не приховувати своїх почуттів. Я на це заслуговую. Я досі в шокові, сум нестерпний. Але я знаю, що сильна, зі мною все буде гаразд. Я також знаю, що мільйони жінок у всьому світі зазнали цього болю. Це найбільш самотнє відчуття у світі".



Джессі Джей втратила дитину перед концертом / Фото з інстаграму артистки

Вона пояснила, що написала про це в мережі, оскільки точно б зізналась про це на сцені. Але у мережі вона почуває себе значно безпечніше та менш вразливо, ніж би це сталось перед кількома сотнями людей наживо. Попри біль, вона все ж виступила у концертному залі Лос-Анджелеса Hotel Cafe.

Що відомо про особисте життя Джессі Джей