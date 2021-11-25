Звезда не имеет бойфренда и решила забеременеть самостоятельно с помощью врачей. По словам Джесси, ей чудом удалось забеременеть, ведь в 2014 году ей был поставлен диагноз бесплодия.

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Я решила завести ребенка сама. Потому что это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка. Забеременеть было чудом,

– заявила артистка Джесси.

Но перед долгожданным концертом в "городе ангелов" она потеряла ребенка – врачи сказали ей, что не могут обнаружить сердцебиение ее ребенка.

"Вчера утром я смеялась с другом, говоря: "Серьезно, как я собираюсь провести свой концерт в Лос-Анджелесе завтра вечером, не сказав всей аудитории, что я беременна"... Я точно знаю, что хочу спеть сегодня вечером. Не потому, что я избегаю горя, а потому что пение сегодня мне поможет", – прокомментировала артистка.

За два года она сыграла всего 2 концерта, поэтому она очень нуждалась в этом: "Я хочу быть честной, не скрывать своих чувств. Я этого заслуживаю. Я до сих пор в шоке, печаль невыносимая. Но я знаю, что сильная, со мной все будет в порядке. Я также знаю, что миллионы женщин во всем мире испытали эту боль. Это самое одинокое чувство в мире".



Джесси Джей потеряла ребенка перед концертом / Фото с инстаграма артистки

Она объяснила, что написала об этом в сети, потому что точно бы призналась об этом на сцене. Но в сети она чувствует себя значительно безопаснее и менее уязвимо, чем бы это произошло перед несколькими сотнями людей вживую. Несмотря на боль, она все же выступила в концертном зале Лос-Анджелеса Hotel Cafe.

Что известно о личной жизни Джесси Джей