Колін Фаррелл бореться за опіку над 17-річним сином з важкою хворобою

Відомий актор Колін Фаррелл та його колишня дружина Кім Борденейв подали документи в суд, щоб оформити опіку над сином. 17-річний Джеймс хворіє на синдром Ангельмана.
Зірковий батько Колін Фаррелл разом з колишньою дружиною хочуть оформити документи на опікунство над спільним сином Джеймсом. Разом вони планують отримати можливість стежити та контролювати потреби хлопця.
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Колін Фаррелл добивається опіки над сином
Зауважимо, що батьки можуть бути опікунами над сином до досягнення ним повноліття. Попри те, що вже у вересні цього року Джеймсові виповниться 18 років, Фаррелл однаково подав документи до суду.
Причиною, чому Колін Фаррелл хоче отримати опіку, є генетичне захворювання 17-річного Джеймса. Він страждає від синдрому Ангельмана.Зазначимо, людина, яка хворіє на синдром Ангельмана, має затримку психічного розвитку, порушення сну, часті напади, хаотичні рухи й безпричинний сміх.
У документах зауважили, що Джеймс має проблеми з дрібною моторикою, у нього не розвинена мова. Через це хлопець не може вести самостійне життя й піклуватися про себе.
Джеймсу не вистачає здатності висловити думку, кого саме він хотів би бачити своїми опікунами, проте цілком очевидно, що він вибрав би для цього своїх батьків,
– вказано в документах.
Цій справі вже призначили слухання на 27 вересня. На засіданні будуть присутні батьки Колін Фаррелл й Кім Борденейв, але самого хлопця не буде через стан здоров'я.
Син Коліна Фаррелла
- Син актора та його дружини Кім Борденейв Джеймс народився 12 вересня 2003 року. Зовсім скоро після його появи на світ батьки розлучилися.
- Тоді Колін Фаррелл запевнив, що не буде відмовлятися від сина. Зірка пообіцяв, що буде його забезпечувати до кінця життя.
- Про важкий діагноз хлопчика актор розповів публіці в 2007 році. Зазначимо, що Колін Фаррелл виховує також молодшого сина Генрі, який народився у 2009 році від польської акторки Аліції Бахледи.