Колін Фаррелл бореться за опіку над 17-річним сином з важкою хворобою

Відомий актор Колін Фаррелл та його колишня дружина Кім Борденейв подали документи в суд, щоб оформити опіку над сином. 17-річний Джеймс хворіє на синдром Ангельмана.

Зірковий батько Колін Фаррелл разом з колишньою дружиною хочуть оформити документи на опікунство над спільним сином Джеймсом. Разом вони планують отримати можливість стежити та контролювати потреби хлопця.

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Колін Фаррелл добивається опіки над сином

Зауважимо, що батьки можуть бути опікунами над сином до досягнення ним повноліття. Попри те, що вже у вересні цього року Джеймсові виповниться 18 років, Фаррелл однаково подав документи до суду.

Причиною, чому Колін Фаррелл хоче отримати опіку, є генетичне захворювання 17-річного Джеймса. Він страждає від синдрому Ангельмана.

Зазначимо, людина, яка хворіє на синдром Ангельмана, має затримку психічного розвитку, порушення сну, часті напади, хаотичні рухи й безпричинний сміх.

У документах зауважили, що Джеймс має проблеми з дрібною моторикою, у нього не розвинена мова. Через це хлопець не може вести самостійне життя й піклуватися про себе.

Джеймсу не вистачає здатності висловити думку, кого саме він хотів би бачити своїми опікунами, проте цілком очевидно, що він вибрав би для цього своїх батьків,

– вказано в документах.

Цій справі вже призначили слухання на 27 вересня. На засіданні будуть присутні батьки Колін Фаррелл й Кім Борденейв, але самого хлопця не буде через стан здоров'я.

Син Коліна Фаррелла