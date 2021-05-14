Звездный отец Колин Фаррелл вместе с бывшей женой хотят оформить документы на опекунство над общим сыном Джеймсом. Вместе они планируют получить возможность следить и контролировать потребности парня.

К слову Кэти Холмс снова одинока: актриса разошлась с известным ресторатором

Колин Фаррелл добивается опеки над сыном

Заметим, что родители могут быть опекунами над сыном до достижения им совершеннолетия. Несмотря на то, что уже в сентябре этого года Джеймсу исполнится 18 лет, Фаррелл все равно подал документы в суд.

Причиной, почему Колин Фаррелл хочет получить опеку, является генетическое заболевание 17-летнего Джеймса. Он страдает от синдрома Ангельмана.

Отметим, человек, который болеет синдромом Ангельмана, имеет задержку психического развития, нарушения сна, частые приступы, хаотические движения и беспричинный смех.

В документах заметили, что Джеймс имеет проблемы с мелкой моторикой, у него не развита речь. Из-за этого парень не может вести самостоятельную жизнь и заботиться о себе.

Джеймсу не хватает способности выразить мысль, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей,

– указано в документах.

Этому делу уже назначили слушание на 27 сентября. На заседании будут присутствовать родители Колин Фаррелл и Ким Борденейв, но самого парня не будет по состоянию здоровья.

Сын Колина Фаррелла