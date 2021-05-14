Звездный отец Колин Фаррелл вместе с бывшей женой хотят оформить документы на опекунство над общим сыном Джеймсом. Вместе они планируют получить возможность следить и контролировать потребности парня.
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Колин Фаррелл добивается опеки над сыном
Заметим, что родители могут быть опекунами над сыном до достижения им совершеннолетия. Несмотря на то, что уже в сентябре этого года Джеймсу исполнится 18 лет, Фаррелл все равно подал документы в суд.
Причиной, почему Колин Фаррелл хочет получить опеку, является генетическое заболевание 17-летнего Джеймса. Он страдает от синдрома Ангельмана.
В документах заметили, что Джеймс имеет проблемы с мелкой моторикой, у него не развита речь. Из-за этого парень не может вести самостоятельную жизнь и заботиться о себе.
Джеймсу не хватает способности выразить мысль, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей,
– указано в документах.
Этому делу уже назначили слушание на 27 сентября. На заседании будут присутствовать родители Колин Фаррелл и Ким Борденейв, но самого парня не будет по состоянию здоровья.
Сын Колина Фаррелла
- Сын актера и его жены Ким Борденейв Джеймс родился 12 сентября 2003 года. Совсем скоро после его появления на свет родители развелись.
- Тогда Колин Фаррелл заверил, что не будет отказываться от сына. Знаменитость пообещал, что будет его обеспечивать до конца жизни.
- О тяжелом диагноз мальчика актер рассказал публике в 2007 году. Отметим, что Колин Фаррелл воспитывает также младшего сына Генри, который родился в 2009 году от польской актрисы Алиции Бахледы.