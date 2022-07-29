На цьому все, – Арсен Мірзоян розповів, коли дружина та донька повернуться в Україну
Дружина Арсена Мірзояна – Тоня Матвієнко разом з донькою зараз проживають у Великій Британії. За час повномасштабної війни вони бачилися лише 2 рази. Артист розповів, коли рідні зможуть приїхати до нього в Україну.
Подробицями особистого життя Мірзоян поділився в інтерв'ю 24 каналу. Він розповів, як спілкується з рідними зараз і за яких обставин їм вдалося зустрітися під час війни.
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Арсен Мірзоян про розлуку з сім'єю
Тоня Матвієнко з донькою Ніною на початку повномасштабного вторгнення виїхала в Німеччину. Саме там через деякий час вони зустрілися з Арсеном. Артист приїжджав на благодійний концерт у Маґдебурґ. Через деякий час зіркова матуся з донькою переїхали у Велику Британію. Щоб Ніна не переставала навчатися, Тоня влаштувала її до місцевої школи. Вдруге Мірзоян бачився з рідними, коли відправляв їх у Велику Британію.
Погано, дуже погано. На щастя, ХХІ століття. "На щастя" для цивілізованих людей. Ми спілкуємося в гаджетах, є ж відеозв'язок. На цьому все,
– каже Мірзоян про розлуку з сім'єю.
Вони мріють зустрітися наживо. Днями в Ніни розпочинаються канікули. Арсен дуже хоче, щоб дружина та донька приїхала до нього в Київ. Можливо, їм вдасться пробути разом весь серпень.Повне інтерв'ю з Арсеном Мірзояном читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
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