"Коли з Донецька побігли перші біженці": Руслана зізналась, що думала про усиновленння

Співачка Руслана, попри 25-річний шлюб з чоловіком Олександром Ксенофонтовим, наразі не народила дітей. Проте кілька років тому вони всерйоз задумались про всиновлення, коли на Сході України через війну залишилось багато дітей-сиріт.

За словами Руслани, багато років вони не народжували дітей, оскільки "бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду". Проте зараз вона та її чоловік Олександр чітко розуміють, що хочуть стати батьками. Вперше вони серйозно до цього підійшли у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Донбас, і на східних територіях велись бойові дії та "з Донецька побігли перші біженці".

До слова Це крик душі, – Руслана зізналась, що мріє про дітей

"Волонтерський рух був дуже сильним, бо діти залишилися без батьків і там дуже багато було таких історій. І це одного разу було, коли ми порушили цю тему. Я запитала у чоловіка: "Сашко, а ми зможемо?". Ми відчули, що спочатку нам хочеться мати свою дитину. Це, напевно, психологічно дуже сильне своє бачення ситуації. А вже коли матимеш власну дитину, тоді можна підіймати вже інші питання", – прокоментувала Руслана.



Руслана та Олександр Ксенофонтов / Фото з інстаграму артистки

Руслана поділилась, що вони просто вирішили відкласти це питання і налаштуватись обоє на народження своєї дитини.

Бо таким чином можна було б нібито розв'язати питання, але я хочу подарувати собі, Сашкові, усім вам і своїй родині маленьку копію Руслани або Сашка,

– додала виконавиця пісні "Дикі танці".

Жінка також розповіла, що про її відкладене материнство думали батьки. Вони дуже переймались, що Руслана поставить свою діяльність вище за сім'ю. Але вона вийшла і сказала, що для неї родина – головне, і вона хоче зробити Олександра батьком, адже він мріє про це багато років.

"Наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду. І зараз, попри все, скільки б не було попереду проєктів чи бурхливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину. Я хочу, щоб дівчата надихнулися зараз моїми словами і подбали про те, щоб народити, – це круто і, напевно, єдиний сенс", – прокоментувала материнство співачка.