Колготи в сіточку та сміливе міні: Джамала вразила образом на світському заході

Останній місяць року багатий на світські заходи та вечірки. Так, 21 грудня зірковий бомонд зібрався на премії від журналу Elle. Для цього виходу Джамала підібрала сміливий образ.

Український глянець Elle влаштував церемонію нагородження премією Style Awards 2021 і нагородив найяскравіших представників творчої індустрії. Серед гостей вечірки була й Джамала. Вона дотрималась чорно-білого дрес-коду, але вразила сміливим поєднанням.

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Образ Джамали на світському заході

38-річна співачка вбралась у сукню від українського бренду Marianna Senchina, який обирають світові зірки – Ріанна та Дуа Ліпа. Джамала зробила ставку на чи не найвідвертіше біле плаття в колекції – довжина міні, чорний квітковий принт у стилі петриківського розпису, оголені плечі та об'ємні рукава-ліхтарики.

Під таку нестандартну сукню артистка одягла колготи в сіточку та замшеві чоботи на високих стійких підборах. Її образ завершили масивні золоті прикраси – сережки, браслет та улюблена підвіска.

Джамала в мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки

Джамала в мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки

У такому сміливому look Джамала виглядала дуже провокативно. Фани навіть здивувалися, що консервативний чоловік Бекір дозволив їй з'явитися на заході в такому аутфіті. "Як вас чоловік так відпустив?" – пишуть у коментарях.

Інші ж прихильники засипають співачку компліментами: