Український глянець Elle влаштував церемонію нагородження премією Style Awards 2021 і нагородив найяскравіших представників творчої індустрії. Серед гостей вечірки була й Джамала. Вона дотрималась чорно-білого дрес-коду, але вразила сміливим поєднанням.

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Образ Джамали на світському заході

38-річна співачка вбралась у сукню від українського бренду Marianna Senchina, який обирають світові зірки – Ріанна та Дуа Ліпа. Джамала зробила ставку на чи не найвідвертіше біле плаття в колекції – довжина міні, чорний квітковий принт у стилі петриківського розпису, оголені плечі та об'ємні рукава-ліхтарики.

Під таку нестандартну сукню артистка одягла колготи в сіточку та замшеві чоботи на високих стійких підборах. Її образ завершили масивні золоті прикраси – сережки, браслет та улюблена підвіска.

Джамала в мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки

Джамала в мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки

У такому сміливому look Джамала виглядала дуже провокативно. Фани навіть здивувалися, що консервативний чоловік Бекір дозволив їй з'явитися на заході в такому аутфіті. "Як вас чоловік так відпустив?" – пишуть у коментарях.

Інші ж прихильники засипають співачку компліментами: