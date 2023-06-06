Солдаут, зіркові гості та емоції до мурах: KOLA зіграла два перші сольні концерти в Києві

Українська співачка KOLA виступила з першими сольними концертами у Києві. Глядачі почули її альбом та головні хіти.

У Києві днями відбулися два великі сольні концерти української артистки KOLA. Фани мали змогу почути презентацію першого альбому та улюблені пісні. Понад усе запам'яталась енергія, яка пробирає до мурах, розповіла пресслужба 24 Каналу.

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Якими були перші концерти KOLA

Співачка презентувала свій перший альбом "Музичний щоденник ч.1" та хіти – "Чи разом", "Біля серця", "Тебе-собі". Не обійшлось і без сюрпризів – гості в залі почули нове романтичне звучання пісні "Чи разом" під супровід саксофона, яке KOLA створила спільно з підписницею. На концерті пролунали зіркові дуети з YAKTAK, MAMARIKA та "Океаном Ельзи". Також KOLA здивувала прем'єрою – дуетом з юною співачкою Vlada K.

Мої перші сольні концерти у столиці – це неймовірна робота всієї команди. Я дуже довго йшла до цього, щоб зібрати своїх людей, які чують і відчувають мою музику. У нас було багато перепон в організації концертів, але я просто щаслива, що це відбулось! – каже KOLA.



KOLA / Фото пресслужби

"Дуже символічно, що мій перший сольний концерт в Києві був у день, коли пісні "Чи разом" виповнився рік. Безмежно дякую моїм друзям-колегам, які розділили сцену зі мною. Дякую кожному, хто прийшов", – поділилась KOLA.

На концерті були й зворушливі моменти. Справжнім відкриттям став 11-річний талановитий барабанщик Кирило, якого KOLA почула в TikTok і запросила на свій концерт. Спільно вони виконали пісню "Думки дітей". Також дуже милим та щемким був момент, коли KOLA покликала всіх дітей, які були у залі на сцену та заспівала з ними разом.

Ранок 1 червня, День захисту дітей, запам'ятався трагічними подіями. Тому KOLA вирішила поділити гроші з концерту навпіл. Частину передадуть сім'ям, які постраждали від ракетних обстрілів, а іншу половину — на пікап для наших військових.

Кадри з концерту / Фото пресслужби

Підтримати артистку та послухати її перший сольний альбом завітали й зіркові гості: Ірина Горова, Володимир Завадюк, Анна Трінчер, TAYANNA, LAUD, Вася Демчук, Тимур Мірошниченко, Мішель Андраде, Діана Глостер, Маша Кондратенко та інші.

Зіркові гості на концерті / Фото пресслужби

Головною й особливою гостею для KOLA на концерті стала її найрідніша людина – мама. Вона спеціально приїхала в Україну за довгий час, щоб підтримати доньку в цей важливий момент, вперше побачити її на великій сцені та разом з усім залом послухати живе виконання улюблених пісень.