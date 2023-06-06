В Киеве на днях состоялись два больших сольных концерта украинской артистки KOLA. Фаны смогли услышать презентацию первого альбома и любимые песни. Больше всего запомнилась энергия, которая пробирает к муравьям, рассказала пресс-служба 24 Каналу.

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Какими были первые концерты KOLA

Певица презентовала свой первый альбом "Музичний щоденник ч.1" и хиты – "Чи разом", "Біля серця", "Тебе-собі". Не обошлось и без сюрпризов – гости в зале услышали новое романтическое звучание песни "Чи разом" под сопровождение саксофона, которое KOLA создала совместно с подписчицей. На концерте прозвучали звездные дуэты из YAKTAK, MAMARIKA и "Океаном Эльзы". Также KOLA удивила премьерой – дуэтом с юной певицей Vlada K.

Мои первые сольные концерты в столице – это невероятная работа всей команды. Я очень долго шла к этому, чтобы собрать своих людей, слышащих и чувствующих мою музыку. У нас было много преград в организации концертов, но я просто счастлива, что это произошло!

– говорит KOLA.



KOLA / Фото пресс-службы

"Очень символично, что мой первый сольный концерт в Киеве был в день, когда песне "Чи разом" исполнился год. Безгранично спасибо моим друзьям-коллегам, которые разделили сцену со мной. Спасибо каждому, кто пришел", – поделилась KOLA.

На концерте были и трогательные моменты. Настоящим открытием стал 11-летний талантливый барабанщик Кирилл, которого KOLA услышала в TikTok и пригласила на свой концерт. Совместно они исполнили песню "Думки дітей". Также очень милым и щемящим был момент, когда KOLA позвала всех детей, которые были в зале на сцену и спела вместе с ними.

Утро 1 июня, День защиты детей, запомнилось трагическими событиями. Потому KOLA решила поделить деньги с концерта пополам. Часть будет передана семьям, пострадавшим от ракетных обстрелов, а другая половина — на пикап для наших военных.

Кадры с концерта / Фото пресс-службы

Поддержать артистку и послушать ее первый сольный альбом пришли и звездные гости: Ирина Горова, Владимир Завадюк, Анна Тринчер, TAYANNA, LAUD, Вася Демчук, Тимур Мирошниченко, Мишель Андраде, Диана Глостер, Маша Кондратенко и другие.

Звездные гости на концерте / Фото пресс-службы

Главной и особой гостьей для KOLA на концерте стал ее самый родной человек – мама. Она специально приехала в Украину за долгое время, чтобы поддержать дочь в этот важный момент, впервые увидеть ее на большой сцене и вместе со всем залом послушать живое исполнение любимых песен.