"До мурах": KOLA розчулила фанів новою романтичною піснею "Під крилом"

Днями KOLA потішила шанувальників приємною новиною. Вона випустила нову чуттєву композицію "Під крилом" та кліп до неї. Реліз треку відбувся 28 липня. Пісня точно залишить теплий слід в серці кожного слухача, адже зачіпає за душу своєю чуттєвістю, відвертістю та проникливістю.

У композиції оспівується важливе значення надійної людини поруч. У стосунках з якою, пануватиме взаємоповага, щире кохання та впевненість, що завжди можна розраховувати одне на одного. Відтак навіть в моменти, коли ви на відстані, достатньо й думки про цю людину, щоб відчути захист та підтримку.

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KOLA презентувала нову композицію

Виконавиця наповнила трек теплом, любов'ю та вірою в те, що кожен зі своїм надійним "крилом" зможе подолати будь-які перешкоди.

Пісня про неймовірні почуття, які охоплюють, коли тебе обіймає кохана людина. В цей момент все добре, спокійно й можна ні про що не перейматися. Всі тривоги відступають, а душу наповнює гармонія, бо ти під тим самим "крилом" коханого. Дуже важливо мати в житті людину, яка тебе завжди підтримає, врятує від страхів та надасть сил. А коли між вами кілометри, достатньо лише подумки згадати ці обійми й відчуття, адже вони здатні оберігати й на відстані,

– прокоментувала прем'єру KOLA.

Кліп на пісню "Під крилом" відзняли біля моря. Як зазначила виконавиця, це її місце сили.

KOLA – "Під крилом": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Українцям сподобалася нова пісня співачки. У коментарях вони висловили своє захоплення та написали багато слів вдячності виконавиці за її творчість: