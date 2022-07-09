Велика популярність прийшла до KOLA (справжнє ім'я – Настя Прудіус) у травні 2022 року після ліричного релізу "Чи разом?" Однак отримати своє місце під сонцем вона могла значно раніше, якби у вересні 2016 не їздила на "Нову хвилю" в Сочі.

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KOLA про виступ на "Новій хвилі" 2016 року

Настя Прудіус зізналася, що про музичний конкурс "Нова хвиля" мріяла з самого дитинства, адже свого часу він вивів на велику сцену Тіну Кароль, Джамалу. Тож 2016 року, коли випала можливість, вона мчала в Сочі й не думала про наслідки, бо "була мала, не цікавилась тим, що відбувається в нас, не дивилася тєлік".

Я представляла свою країну. Я мріяла про цей конкурс все життя. Тут немає чого приховувати – мені соромно сьогодні, так, я жалкую про це. Мені неприємно, я не хочу про це балакати,

– різко заявила KOLA.

Настя Прудіус на "Новій хвилі 2016" / Скриншот з відео

Чому KOLA не світить Євробачення

"Нова хвиля" відібрала у співачки ще одну мрію – поїхати на Євробачення від України. Усе тому, що після скандалу з MARUV правила конкурсу змінили й з 2020-го Нацвідбір не світить тим артистам, які виступали в росії після 15 березня 2014 року.

"Я б дуже хотіла взяти участь, але не знаю, чи дозволять мені це зробити, бо є правила. Звісно, це моя мрія, хочу піти ще. Буде як буде", – зізналася KOLA після того, як, за її словами, "обіср*лася" на Нацвідборі Євробачення-2017.