Большая популярность пришла к KOLA (настоящее имя – Настя Прудиус) в мае 2022 года после лирического релиза "Чи разом?" Однако получить свое место под солнцем она могла гораздо раньше, если бы в сентябре 2016 не ездила на "Новую волну" в Сочи.

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KOLA о выступлении на "Новой волне" 2016 года

Настя Прудиус призналась, что о музыкальном конкурсе "Новая волна" мечтала с самого детства, ведь в свое время он вывел на большую сцену Тину Кароль, Джамалу. Поэтому в 2016 году, когда появилась возможность, она мчалась в Сочи и не думала о последствиях, потому что "была мала, не интересовалась происходящим у нас, не смотрела телек".

Я представляла свою страну. Я мечтала об этом конкурсе всю жизнь. Здесь нечего скрывать – мне стыдно сегодня, да, я сожалею об этом. Мне неприятно, я не хочу об этом говорить,

– резко заявила KOLA.

Настя Прудиус на "Новой волне 2016" / Скриншот с видео

Почему KOLA не светит Евровидение

"Новая волна" отобрала у певицы еще одну мечту – поехать на Евровидение от Украины. Все потому, что после скандала с MARUV правила конкурса изменили и с 2020 года Нацотбор не светит тем артистам, которые выступали в россии после 15 марта 2014 года.

"Я бы очень хотела поучаствовать, но не знаю, позволят ли мне это сделать, потому что есть правила. Конечно, это моя мечта, хочу пойти еще. Будет как будет", – призналась KOLA после того, как, по ее словам, "обоср*лась" на Нацотборе Евровидения-2017.