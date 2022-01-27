Кохання, Париж і нове звучання: "Океан Ельзи" захопив прем'єрою кліпу на пісню "Весна"
Джерело:ютуб "Океану Ельзи"
Український рок-гурт "Океан Ельзи" вразив фанатів прем'єрою нової композиції "Весна". Музиканти випустили й зворушливий кліп про кохання.
Знаменитий український колектив "Океан Ельзи" потішив фанів новим релізом. У новій роботі музикантів поєднались різні міста, країни, історії та пори року.
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Прем'єра кліпу й пісні "Океану Ельзи"
Гурт презентував пісню за місяць до календарного початку весни. Для артистів тема весни як відродження, кохання й оновлення вже не нова.
Лідер групи Святослав Вакарчук розповів, що для нього весна – особлива пора року. Саме тому стільки пісень "ОЕ" присвячені саме їй.
Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні – це на рівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку,
– пояснив Святослав Вакарчук.
"Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо і Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання є еталонним у світовій поезії, тому що так про любов щемливо, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав", – розповів співак про композицію.
Фронтмен "Океану Ельзи" додав, що пісня має нове звучання, хоч не є експериментальною для колективу.
Пісня "Весна", як на мене, менш нетипова для нас, ніж, скажімо, "БезТебеМенеНема". Вона звучить у дусі часу. Океан Ельзи змінюються, як змінювалися свого часу The Beatles чи Queen. Ми не можемо все творити однаково, ніби це альбом "Там, Де Нас Нема". Щодо саунду, то так у нас буде нове звучання і це не остання така пісня, яку ви почуєте,
– поділився Вакарчук.
"Океан Ельзи" – "Весна": дивіться відео онлайн
Колектив презентував не тільки пісню, але й кліп на неї. У ній музиканти показали зворушливу історію двох сніговиків, які повинні знайти одне одного до того, як почнеться весна.
Кадр зі зйомок кліпу / Фото пресслужби
"Океан Ельзи" планує випустити альбом
Рок-гурт не планує зупинятися й продовжує роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили кілька синглів, серед яких багато дуетних пісень. Тепер вони думають над тим, які з цих композицій можна включити у майбутній альбом. Великий реліз вийде навесні цього року.Цікаво, що одною з останніх дуетних пісень "Океану Ельзи" є спільна композиція з гуртом і фіналістом Нацвідбору Kalush. У центрі Києва зірки презентували відеороботу "Перемога".
"Більшість пісень на альбомі буде нових. Група думає, чи включати у нього всі сингли, які були випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо на наступний раз. Оскільки цей альбом у найближчі пару років точно не останній", – зізнався Святослав Вакарчук.
Колектив вже планує великий дворічний тур на підтримку альбому, який розпочнеться з квітня 2022 року. У графіку "Океану Ельзи" з'являться різні міста та країни, зокрема Європи, Північної Америки.
Текст пісні "Весна" "Океану Ельзи"
Дофаміновий камбек
Все не йде і не йде
Замела зима мій трек –
Ледве видно сліди
Я чекатиму тебе на моїй новій планеті
Я чекатиму тебе тільки ж ти прийди
Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна
Алягер ком алягер
Знаю я, знаєш ти
Мій Гійом Аполлінер
Під "Мостом Мірабо"
Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті
Знаєш, як любив Верлен, як хотів Рембо
Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна