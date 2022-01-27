Кохання, Париж і нове звучання: "Океан Ельзи" захопив прем'єрою кліпу на пісню "Весна"

Український рок-гурт "Океан Ельзи" вразив фанатів прем'єрою нової композиції "Весна". Музиканти випустили й зворушливий кліп про кохання.

Знаменитий український колектив "Океан Ельзи" потішив фанів новим релізом. У новій роботі музикантів поєднались різні міста, країни, історії та пори року.

Дивіться також "Реп на Євро не проканає": фанати сперечаються через пісню "Стефанія" гурту KALUSH Orchestra

Прем'єра кліпу й пісні "Океану Ельзи"

Гурт презентував пісню за місяць до календарного початку весни. Для артистів тема весни як відродження, кохання й оновлення вже не нова.

Лідер групи Святослав Вакарчук розповів, що для нього весна – особлива пора року. Саме тому стільки пісень "ОЕ" присвячені саме їй.

Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні – це на рівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку,

– пояснив Святослав Вакарчук.

"Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо і Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання є еталонним у світовій поезії, тому що так про любов щемливо, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав", – розповів співак про композицію.

Фронтмен "Океану Ельзи" додав, що пісня має нове звучання, хоч не є експериментальною для колективу.

Пісня "Весна", як на мене, менш нетипова для нас, ніж, скажімо, "БезТебеМенеНема". Вона звучить у дусі часу. Океан Ельзи змінюються, як змінювалися свого часу The Beatles чи Queen. Ми не можемо все творити однаково, ніби це альбом "Там, Де Нас Нема". Щодо саунду, то так у нас буде нове звучання і це не остання така пісня, яку ви почуєте,

– поділився Вакарчук.

"Океан Ельзи" – "Весна": дивіться відео онлайн

Колектив презентував не тільки пісню, але й кліп на неї. У ній музиканти показали зворушливу історію двох сніговиків, які повинні знайти одне одного до того, як почнеться весна.



Кадр зі зйомок кліпу / Фото пресслужби

"Океан Ельзи" планує випустити альбом

Рок-гурт не планує зупинятися й продовжує роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили кілька синглів, серед яких багато дуетних пісень. Тепер вони думають над тим, які з цих композицій можна включити у майбутній альбом. Великий реліз вийде навесні цього року.

, що одною з останніх дуетних пісень "Океану Ельзи" є спільна композиція з гуртом і фіналістом Нацвідбору Kalush. У центрі Києва зірки презентували відеороботу "Перемога"

"Більшість пісень на альбомі буде нових. Група думає, чи включати у нього всі сингли, які були випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо на наступний раз. Оскільки цей альбом у найближчі пару років точно не останній", – зізнався Святослав Вакарчук.

Колектив вже планує великий дворічний тур на підтримку альбому, який розпочнеться з квітня 2022 року. У графіку "Океану Ельзи" з'являться різні міста та країни, зокрема Європи, Північної Америки.

Текст пісні "Весна" "Океану Ельзи"

Дофаміновий камбек

Все не йде і не йде

Замела зима мій трек –

Ледве видно сліди

Я чекатиму тебе на моїй новій планеті

Я чекатиму тебе тільки ж ти прийди

Моя весна, весна, весна

Цього разу не забудь мене весна

Весна, весна, весна

Алягер ком алягер

Знаю я, знаєш ти

Мій Гійом Аполлінер

Під "Мостом Мірабо"

Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті

Знаєш, як любив Верлен, як хотів Рембо

Моя весна, весна, весна

Цього разу не забудь мене весна

Весна, весна, весна