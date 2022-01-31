Кохання та діаманти: найдорожчі каблучки знаменитостей

Чи могли б ви уявити, що вартість ювелірної каблучки може перевищувати 70 мільйонів доларів? Кому належать такі коштовні прикраси і що ж це за каблучки? У Міжнародний день ювеліра ми розповіли про найдорожчі ювелірні каблучки у світі та їхніх власниць.

Серед безлічі професійних свят, з’явився і день, присвячений ювелірному ремеслу, адже хто, як не ювеліри розкривають перед нами всю красу непоказного, з першого погляду, природного матеріалу. Цей матеріал перетворюють у дорогоцінну прикрасу, яка вражає як своєю витонченістю, так і цінником.

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Є чимало знаменитостей, хто носить на своєму пальчику не один мільйон доларів. Подейкують, що є й такі, які носять репліки своїх каблучок, а оригінали ховають у надійний сейф, аби ніхто не зазіхнув на цю коштовну прикрасу. Отже, які вони, ці найдорожчі каблучки у світі?

1. Каблучка PINK STAR DIAMOND — 72 мільйони доларів

До обробки цей камінь становив 136,6 карата. Знадобилось 2,5 роки, щоб відшліфувати цей алмаз, надати йому овальної форми та зменшити каратність до 59,9. Дорогоцінний камінь виявився настільки дорогим, що ніхто з учасників торгів не насмілився його купити. Сьогодні прикраса зарахована до національного скарбу Вашингтона і не належить жодній людині.

2. Кім Кардашьян – 8 мільйонів доларів

Каблучка PINK STAR DIAMOND / Фото "Золотий Вік"

Репер Каньє Вест на заручини у жовтні 2013 року одягнув на палець Кім каблучку з тигровим діамантом у 15 каратів і дрібним камінням по колу від ювелірного бренду Lorraine Schwartz. Музикант брав участь у створенні дизайну ювелірного виробу.

3. Мерая Кері – 7,5 мільйона доларів

Каблучка Кім Кардашьян / Фото "Фокус"

Попдіва продала обручку, подаровану колишнім нареченим-мільярдером Джеймсом Пекером. Спочатку значних розмірів діамант коштував 7,5 мільйона доларів, ну, а Мерая продала каблучку всього за 2,5 мільйона комусь із ювелірів з Лос-Анджелеса.

4. Бейонсе – 5 мільйонів доларів

Каблучка Мераї Кері / Фото Popcorn News

Jay Z придбав для своєї коханої, співачки Бейонсе, найчистіший 18-каратний діамант в оправі з білого золота вартістю 5 мільйонів доларів. Це була робота знаменитого ювелірного дизайнера Лоррейн Шварц, але у світ вона виходить з хорошою копією каблучки вартістю 5 тисяч доларів.

5. Дженніфер Лопес – 4,5 мільйона доларів

Каблучка Бейонсе / Фото Zlato.ua

Останню заручальну каблучку співачка отримала від свого колишнього нареченого Алекса Родрігеса у 2019 році під час романтичної поїздки на Багамські острови. Зірка бейсболу зробив Лопес пропозицію руки та серця і подарував каблучку з 20-каратним діамантом та смарагдовим огранюванням, вартість якого експерти оцінили у 4,5 мільйона доларів. Закохані активно готувались до весілля, проте через пандемію коронавірусу все довелось скасовувати, а згодом співачка розповіла, що їхній союз розірвано.

6. Меланія Трамп – 3 мільйони доларів

Каблучка Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму артистки

Колишня перша леді Меланія Трамп заручилась зі своїм чоловіком Дональдом ще у 2005 році. Але на їхню 10-ту річницю чоловік потішив дружину новою каблучкою, яка коштує 3 мільйони доларів, вартість якої була вдвічі вищою за попередню каблучку. Саме в ньому Меланія позує на офіційному портреті першої леді.





7. Cardi B – приблизно 1 мільйон доларів

Каблучка Меланії Трамп / Фото "Фокус"

На свій 27-й день народження артистка отримала дорогий подарунок від репера Offset, а саме дві каблучки з діамантами. Знаменитість поділилася радістю у Instagram. "Дякую, любий! Не можу повірити! Я така щаслива", – підписала пост Cardi B..

8. Дженніфер Еністон – 1 мільйон доларів

Останню заручальну каблучку акторці подарував Джастін Теру. Це класична каблучка з 18-каратним діамантом. Дизайн був розроблений подругою акторки Дженніфер Мейер. В одному зі своїх інтерв’ю Дженніфер Еністон зізналась, що ніяк не звикне до каблучки, адже вона дуже велика. Щоправда, поносила вона її недовго, адже шлюб з Теру у 2017 році розпався.

9. Гейлі Болдвін – 500 тисяч доларів

Каблучка Дженніфер Еністон / Фото "Фокус"

Відомо, що прикраса з великим діамантом мигдалеподібної форми коштувала Джастіну Біберу 500 тисяч доларів. Співак, до речі, допомагав ювелірам із дизайном каблучки. "Він сам допоміг нам створити обручку і хотів, щоб вона ідеально поєднувалася з Гейлі. Діамант має гарну форму і чудово підкреслює красу її руки. Джастін довірився нам у виборі діаманту і був у захваті від результату", – заявив менеджер бренду Solow & Co.

10. Меган Фокс – 50 – 70 тисяч доларів

Каблучка Гейлі Болдвін / Фото Zlato.ua

Зовсім недавно заручились усім відома Меган Фокс та її обранець Machine Gun Kelly. Він розповів історію походження каміння, використаного при створенні каблучки. За його словами, смарагд було висічено у формі краплі прямо в шахті в Колумбії, а другий камінь, діамант, надав ювелірний будинок Stephen Webster. Заручальне кільце обійшлося музикантові у близько 50 – 70 тисяч доларів.

Заручальна каблучка Меган Фокс / Фото Stephen Webster

Кожна з каблучок заворожує своє красою та шокує ціною. Проте це, напевно, не межа можливого, тому найближчим часом ювеліри точно нас ще здивують, навіть не сумнівайтесь у цьому.

Автор: Ірина Кріксон