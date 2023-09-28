Мій найкращий чоловік, – кохана Остапчука розхвалила ведучого в його 39-річчя

Шоумен Володимир Остапчук відсвяткував день народження. Його промовисто привітала кохана Катерина, розповівши про чоловіка.

27 вересня ведучому Володимиру Остапчуку виповнилося 39 років. Катерина Полтавська розхвалила чоловіка та подякувала йому за турботу та допомогу у всьому.

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Дівчина Остапчука розповіла про шоумена

Дівчина шоумена в інстаграм-сторіз розповіла, що хвалить Володимира щодня "тому, що є за що". Вона побажала йому, щоб так було завжди.

Мій найкращий чоловік, найкращий ведучий, найкращий син і батько. Будь коханим. Я якось в цьому допоможу,

– звернулась до чоловіка Полтавська.

Катерина зауважила, що з коханою людиною стає кращою. Вона помітила, що стала більш ніжною та жіночною.

"Я ніколи нікому не готувала (і собі також) і ніколи ні про кого не турбувалась так, як про тебе. Дякую тобі за постійні квіти без приводу й компліменти кожного дня. Твоя чуйність до мене й те ставлення взагалі до всіх навколо, яке я бачу, багато про що говорить. Не тільки про твоє вміння кохати, а й про те, що ти маєш добру душу", – додала дівчина.

Катерина Полтавська звернулась до шоумена / Фото з інстаграм-сторіз

Що Володимир отримав у подарунок

У день народження дівчина Володимира Остапчука влаштувала коханому сюрприз. Вона винайняла номер у готелі, де вже о 12 ночі на іменинника чекали святкові кульки та торт.

Найбільше шоумена здивував подарунок від дівчини – новий 14-ий IPhone. "Система зламалась", – жартома прокоментував сюрприз Остапчук.